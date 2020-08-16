世卫组织两次点赞！这个非洲兄弟厉害了

新华社基加利8月15日电 截至目前，非洲新冠确诊病例已超108万，54个国家全部出现疫情，确诊超万例的国家超过13个。

不过，有个国家的抗疫成绩单格外亮眼，近来两次获得世界卫生组织总干事谭德塞肯定。

这个国家就是非洲地图上很不起眼的卢旺达——国土面积约2.6万平方公里，人口1200多万。

说到抗疫，卢旺达究竟有哪些秘诀？请看新华社记者发回的报道。

6月3日，乘客在卢旺达首都基加利公交总站保持安全社交距离排队购票。新华社发

总统为“抗疫”代言

非洲疾病预防控制中心14日晚数据显示，截至当天，非洲地区累计新冠确诊病例已达1086098例，累计死亡24694例。而卢旺达卫生部当天的数据是，全国累计确诊2293例，累计死亡8例。

卢旺达流行病学家韦达斯特·恩达辛德瓦告诉记者，从卢旺达现有确诊人数和死亡病例数看，政府的举措非常有效。

在谭德塞看来，卢旺达抗疫成效基于四个因素——该国政府强有力的领导、实行全民健康覆盖、卫生工作者获得大力支持以及公共卫生信息传达清晰。

2018年9月4日，卢旺达总统卡加梅在中非合作论坛北京峰会圆桌会议上。新华社记者 李学仁 摄

卢旺达刚出现疫情时，总统保罗·卡加梅就发表讲话介绍疫情现状，呼吁民众树立防护意识，为民众抗击疫情鼓劲。

报告首例确诊病例仅一周后，卢旺达即宣布严格的“封禁”举措——关闭边境、要求民众居家、禁止跨区旅行等，成为非洲最早宣布“封禁”的国家之一。

卢旺达还成立了由总理牵头的国家特别工作组，召集各领域专业人士组成全国指挥中心，建立了完备的全民抗疫体系，包括实施新冠检测、追踪和隔离，落实保持社交距离、勤洗手和戴口罩等措施。

顶住压力大力投入

5月19日，在卢旺达首都基加利，卢旺达启用一批智能移动机器人，助力抗击新冠疫情。新华社发

卢旺达十多年来经济发展迅速，但仍是世界最不发达国家之一，2019年全国人均GDP约802美元。卢旺达卫生部长达尼埃尔·恩加米杰7月坦承，抗击疫情对卢旺达政府来说“十分昂贵”。

恩加米杰介绍，卢旺达政府在四个月内耗资6000万美元，用于建实验室、检测、治疗、追踪和隔离密切接触者。而他们的抗疫总预算其实也就7300万美元。

正是因为政府大力投入，卢旺达的检测能力突飞猛进，从最初每天300至400个样本，提升至每天4000至5000个。至8月14日晚，卢旺达新冠检测人数超过32万。

值得一提的是，除搭乘国际航班入境的旅客外，卢旺达的强制性检测和治疗均免费。

8月7日，乘客在卢旺达首都基加利一处公交站外洗手。新华社发

另外，卢旺达的抗疫工作者备受政府优待。卢旺达基层医疗保障国务部长塔尔西塞·恩潘加对记者说，政府为抗疫工作者提供了充分的个人防护设备和培训课程，在通讯、就餐、住宿、通行等方面也给予充分保障。

防疫信息传递到位

为了向社会普及防疫信息、增强民众防疫意识，卢旺达动用了政府、警方和社区等各层资源，尤其是卢旺达警方在协助防疫方面展现了超强的执行力。

全国“封禁”期间，卢旺达警方使用无人机播放防疫规定。近日，卢旺达警员驾驶汽车或摩托车穿行在卢旺达街道，用大喇叭广播防疫注意事项。

对于违反防疫规定的行为，卢旺达警方绝不手软。仅7月31日一晚，警方就因违反宵禁和关闭酒吧等防疫规定逮捕了2000多人。

8月12日，在卢旺达首都基加利，警察使用装在摩托车上的扩音器播放防疫信息。新华社发

国际社会有力应援

卢旺达严控疫情卓有成效，离不开包括中国在内的国际社会的有力应援。

中国政府、民间机构向卢旺达捐赠了大量口罩、红外测温仪、防护服和鞋套等抗疫物资。中国电建集团帮助卢旺达南部地区抢修公路，确保物资运输及居民就医通道畅通。

中国浙江大学医学院附属邵逸夫医院11名专家通过视频远程对话，与卢旺达政府官员、多家新冠定点医院负责人以及一线医务人员交流防控经验。

卢旺达总统卡加梅表示，中国政府和人民雪中送炭，为非洲国家抗击新冠疫情提供了重要物资和设备，帮助我们挽救生命。在抗击疫情的关键时期，我们再次看到中非合作论坛框架下的团结合作富有成效。

8月12日，在卢旺达首都基加利，警察使用装在摩托车上的扩音器播放防疫信息。新华社发

此外，地区国家间的合作也对防控疫情起到积极作用。由于一段时间内出现多起跨境货车司机输入性病例，卢旺达、乌干达、肯尼亚和南苏丹等东非四国宣布采取多项地区协同抗疫措施。

新冠疫情仍在蔓延。与其他非洲国家一样，卢旺达未来的抗疫之路还面临挑战，但其成绩有目共睹。卢旺达的实践说明，如果采取适当措施，非洲大陆仍有很大机会遏制疫情。（记者：吕天然、王小鹏；编辑：马晓燕、徐晓蕾）

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