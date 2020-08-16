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“甩锅”推责暴露无信失职（钟声）

2020年08月16日09:19  来源：人民网－人民日报
 

　　以自私自利的政治算计和种族歧视、国别歧视应对疫情无异于南辕北辙，美国一些政客送给世界的这个反面教材，只能促使国际社会更加深刻认识到孰是孰非

　　

　　美国是全球疫情最严重的国家，本该为应对疫情投入更大精力。但匪夷所思的是，美国一些政客的头脑中没有这个正常逻辑，他们一门心思架构霸权逻辑，反复上演“甩锅”推责的鬼把戏。几个月来，美国国务卿蓬佩奥、国务院发言人奥尔塔格斯、卫生与公众服务部部长阿扎、白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗等人不思正事，为不断更新其攻击抹黑中国的剧本“忙得团团转”，拼尽气力把病毒与中国相关联，妄图将美国民众对本国抗疫不力的怒火引向中国。据美国媒体日前报道，纳瓦罗接受采访时竟然声称，若美国民众的所有负面情绪都转向中国政府，美国将很快从疫情中恢复。如此奇谈怪论，简直一派胡言。

　　自疫情暴发之初，美国一些政客就恶意散布“武汉病毒”“中国病毒”等歧视性说法。针对这种赤裸裸的栽赃陷害，越来越多的国际有识之士站出来发声，用事实与数据揭穿美国一些政客的政治闹剧。耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇指出，疫情暴发以来，“阴谋论”一直是美国政府打的一张牌，只是为了掩盖政府过失。《柳叶刀》主编理查德·霍顿撰文指出，相较中国科学家为全球了解这一流行病所作的勇敢贡献，把这次疫情归咎于中国，是在改写新冠肺炎疫情的历史，也是在为西方一些国家的失败开脱。

　　蓬佩奥之流的政治偏执显然已到“病入膏肓”的程度，自欺欺人，贻害无穷。美国新冠肺炎确诊病例已突破500万例，死亡病例逾16万。面对如此严峻的疫情形势，美国一些政客不尽心尽责控制好国内疫情、挽救民众生命，反而沉溺于各式各样的政治作秀。正如美国著名政治学者弗朗西斯·福山所言，这些政客将疫情视为攫取权力和党派利益的契机，不惜以无数美国普通民众的生命为代价。美国经济学家杰弗里·萨克斯进一步指出，美国政客可能犯下一个“可怕的错误”，在以新冠肺炎疫情大流行作为标志的动荡时期，与中国的“地缘政治冷战”将威胁到全球安全。毫无疑问，以自私自利的政治算计和种族歧视、国别歧视应对疫情无异于南辕北辙，美国一些政客送给世界的这个反面教材，只能促使国际社会更加深刻认识到孰是孰非。

　　真金不怕火炼。中国坦坦荡荡，始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，同其他国家并肩作战、共克时艰。中国本着依法、公开、透明、负责任态度，第一时间向国际社会通报疫情信息，毫无保留地同各方分享防控和救治经验。在疫情溯源方面，中国支持各国科学家开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。中国率先邀请世界卫生组织派专家共同讨论科学溯源问题，世卫组织两名专家于7月11日至8月2日赴华开展新冠病毒溯源科研合作预备性磋商。

　　中国有句古话：“天之所助者，顺也。人之所助者，信也。”奉劝美国一些政客收起转嫁矛盾的政治算计，真正担负起对本国国民以及作为一个大国应当承担的责任，与国际社会一道推动全球抗疫合作。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月15日 03 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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