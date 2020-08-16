人民网>>国际

中欧班列开行列数再创新高

“钢铁驼队”助推中德汽车产业合作

本报驻德国记者  李  强  花  放

2020年08月16日09:19  来源：人民网－人民日报
 

　　在德国不来梅哈芬港，工人正将奥迪汽车装入中欧班列的集装箱内。
　　本报记者 李 强摄

　　今年前7个月，中欧班列运营交出一份亮眼成绩单：累计开行6354列，发送货物57.4万标箱，同比分别增长41%、46%。其中，7月份，中欧班列开行1232列，创单月开行数量最高纪录。中欧班列成为驰援全球抗疫、稳定外资外贸的重要通道。

　　汽车整车及零部件是班列占比最大、价值最高的货物之一。来往于中德中欧间的“钢铁驼队”，在新冠肺炎疫情期间有力维护了产业链供应链的稳定，支撑了市场的需求。

　　“通过火车运往中国的汽车实现了零损坏”

　　不来梅哈芬港，欧门集团的货运场站内，82辆崭新的奥迪汽车分列两排。司机在货场工人指挥下，小心翼翼地将车开到几乎与车同宽的木制托盘上，再用尼龙捆扎带牢牢固定。随后，铲车进场，将托盘装入印着“中欧班列”的蓝色集装箱内。在此之前，货场行政主管米夏埃尔·阿尔伯斯仔细检查了集装箱，确保箱体内没有铁丝、钉子等尖锐异物，以免划伤汽车。

　　“这些托盘都是专门定制的，上面还有我们合作方‘长春国际陆港’的中文标识。捆扎带也是高质量的。每运一辆车，光这两样耗材成本就要300欧元。”阿尔伯斯对本报记者说，“这确保了服务质量。迄今我们通过火车运往中国的汽车实现了零损坏，比滚装船运输更安全。”

　　82辆车只需几小时就装载完毕。18天后，这趟“奥迪专列”将抵达中国长春。班列运营方——长春国际陆港发展有限公司董事长王玥介绍说，7月至今，已经有5列“奥迪专列”从不来梅发出，集团计划在一个月内将1000辆奥迪汽车运抵长春，并投放区域市场。

　　“这里是全球最大的汽车港之一。传统上，德国大部分汽车都从这里出口。无论是仓储规模还是基础设施，都对客户有吸引力。”欧门集团销售总经理弗洛里安·布朗德介绍说，一年多前，欧门集团开始通过中欧班列向中国运输保时捷、奥迪等德国品牌汽车，目的地包括长春、重庆、西安、成都等城市。

　　据介绍，现在每周有11列班列从不来梅哈芬港出发。2019年，欧门集团通过中欧班列，从这里向中国运送了约1.5万辆汽车。

　　受新冠肺炎疫情影响，很多航运公司都缩减了船运班次，客观上使铁路运输爆发式增长。但阿尔伯斯认为，即使未来海运恢复到疫情之前的水平，中欧班列在时效、安全性等方面仍有优势。“如果走海运，从不来梅到上海至少要30天，从上海到重庆等内陆地区，还要再花10天，而火车只需要一半时间。”布朗德说，保时捷等德国客户非常满意并接受了这一模式。

　　“现在重庆等西南地区的客户下单德国进口车，提车速度往往比东部沿海地区更快。”渝新欧德国公司商务主管甘宇辰对记者说。

　　“这也是为什么中欧班列被称为战略通道”

　　近年来，中欧班列业务一直在稳步增长。

　　“目前中欧班列货物中，汽车配件占一半以上，包括汽车玻璃、轮胎、轮毂、座椅等。大众、保时捷、宝马、奔驰等，都是我们的客户。”王玥说。

　　以汽车玻璃为例，通过中欧班列，福耀集团长春工厂生产的挡风玻璃，只需两周左右，就可以运抵德国纽伦堡，然后由卡车转运至奥迪装配厂。

　　一辆汽车由诸多不可拆解的独立零部件组成，因零部件构成复杂，汽车成为产业链较长的行业之一。长春国际陆港德国有限公司总经理德米说，长春及周边城市聚集了多家顶级汽车生产商及配套零配件企业，而纽伦堡所在的巴伐利亚州是德国汽车制造业重镇，产业集群的联动效应非常明显。

　　汽车工业是一个高度依赖供应链的产业。诚如戴姆勒集团首席执行官康林松所说，新冠肺炎疫情让人们认识到全球供应链脆弱的一面——在戴姆勒工厂，零部件一般仅有1天安全库存。

　　全球领先的集装箱物流商CFR Rinkens首席执行官克里斯托弗·塞茨指出，目前全球汽车行业陆续恢复生产，但由于库存不平衡，运输能力下降以及其他限制，汽车制造业的物流供应链面临可能中断的严重风险。

　　“但是我们已经证明，就算在困难的情况下，通过汽车集装箱运输，中欧班列依旧比长途海运具有竞争力，”塞茨说，“这让我们在全球看到了无数的新机会”。

　　德国DBO班列运营有限公司（简称DBO公司）总经理董万旭也有同样的感受。以往6、7月份是淡季，今年这个时候，公司业务却是空前繁忙：6月份，仅西安线路就发了90趟班列（往返程），平均一天3列，而去年同期，一周只有3列。

　　“由于海空运受疫情影响很大，今年中欧班列发往中国的汽车配件，比去年同期增长了50%以上。”DBO公司销售总监尼古拉·马丁说。

　　董万旭表示，跨国车企非常依赖供应链，一旦供应链断裂导致停工，将损失巨大，“这也是为什么中欧班列被称为战略通道，它在稳定中欧供应链方面发挥了重要作用。”

　　“我计划每年都将这一业务量翻倍”

　　就在装载着奥迪、保时捷的中欧班列源源不断驶向中国的同时，满载中国产汽车的专列也抵达了不来梅。

　　今年5月，通过重庆和德国之间的渝新欧班列，中国东风小康公司生产的100辆SUV乘坐中欧班列抵达不来梅哈芬港。

　　东风小康德国总代理商Indimo公司总裁乌韦·雅布隆斯基是土生土长的不来梅人，10年前便开始从中国进口商用车到欧洲。现在，他希望能有越来越多的中国汽车品牌出口德国：“中国汽车工业发展很快，车的质量也很好，东风小康SUV在欧洲会有很好的市场前景。”

　　在东风小康公司看来，德国汽车市场是一块试金石。东风小康SUV通过了德国当地极为严苛的质量、安全认证，包括欧标碰撞测试，完全符合当地的法规和质量标准，充分表明其性价比优势。

　　雅布隆斯基介绍说，中国进口车业务发展得很好，通过中欧班列运抵不来梅哈芬港的东风小康SUV，基本都是已售出车辆。

　　雅布隆斯基对中国进口车业务充满信心，“我计划每年都将这一业务量翻倍”。今年秋天，他将通过中欧班列从中国进口其他车型，其中包括电动汽车。此外Indimo公司还和中国合作商达成一致，将承揽荷兰、比利时和卢森堡三国的中国汽车进口业务。

　　（本报柏林电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月15日 03 版）
(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved