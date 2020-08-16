张军:中方将同国际社会一道推动伊核问题的政治解决

人民网联合国8月14日电 （记者李晓宏）联合国安理会14日对美国提交的延长对伊朗武器禁运决议草案进行表决。中国和俄罗斯投了反对票，11个安理会成员投了弃权票，决议草案未获通过。中国常驻联合国代表张军在随后所作解释性发言中表示，中方将同国际社会一道，推动伊核问题的政治解决。

张军指出，美方决议草案的实质是恢复对伊制裁，是美对伊“极限施压”政策的延续，与全面协议精神相悖，与第2231号决议条款不符，于法无据，于理不通。绝大多数安理会成员不支持美方决议草案。

张军指出，美国于2018年5月单方面退出全面协议，不断升级对伊“极限施压”政策，极力阻挠其他各方执行全面协议，导致伊核问题不断紧张升级。一段时间以来，美国多次声称要启动“快速恢复制裁”机制。作为全面协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。美国有关企图毫无法理依据，这是包括中方在内的绝大多数安理会成员的共识。如果美国冒天下之大不韪，一意孤行，必将再次碰壁。

张军指出，安理会对美国决议草案的表决结果再次说明：单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图必将以失败而告终。近年来，美国奉行单边主义，大搞“美国优先”，放弃自身国际义务，任性“毁约”“退群”，早已信誉扫地。我们敦促美方早日摒弃单边主义，停止单边制裁和“长臂管辖”，采取理性务实态度，回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道。

张军强调，坚持对话协商，开展外交努力是解决伊核问题的唯一正确途径。在此方面，尤其要维护和执行好全面协议，通过联委会等现有渠道或者新的地区合作架构促进有关各方之间的对话协商，推动妥善解决地区国家之间的分歧。中方将继续同国际社会一道，共同捍卫全面协议和安理会决议，始终站在国际公平正义一边，站在维护世界和平稳定一边，站在捍卫多边主义一边，为推动伊核问题的政治解决作出不懈努力。

2015年7月14日，伊朗同中国、美国、俄罗斯、英国、法国和德国及欧盟达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。当月20日，联合国安理会一致通过第2231号决议核可了全面协议。

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