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日本天皇出席“全国阵亡者追悼仪式” 表示“深刻反省”

2020年08月16日08:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京8月15日电（李沐航）在日本宣布无条件投降75周年之际，由日本政府主办的“全国阵亡者追悼仪式”于15日在位于东京都千代田区的日本武道馆举行。

由于受新肺炎冠疫情影响，今年的仪式规模缩小至去年的十分之一以下。日本天皇德仁、皇后雅子、政府人员以及遗属等约500人参加了活动，共同悼念日本在二战中死去的约310万人。

15日，日本天皇德仁、皇后雅子、政府人员以及遗属等约500人参加了“全国阵亡者追悼仪式”。（图片来源：《朝日新闻》网站）

此次，是日本天皇德仁第二次出席该仪式，作为二战后出生的第一位天皇，他的发言和去年一样备受瞩目，并沿袭了上一任天皇对于二战“深刻反省”的态度。

在天皇发言前，日本首相安倍晋三首先表示，不能再次上演战争所造成的惨剧，誓言日本不会再发动战争。1993年，细川护熙出任日本第79任首相以来，历代首相对于二战中日本给亚洲各国所带来的伤害均持有“深刻反省”及“哀悼”的态度。但安倍晋三自2013年第二次出任日本首相后，已经连续7年没有对此表态。

15日，日本天皇德仁、皇后雅子、政府人员以及遗属等约500人参加了“全国阵亡者追悼仪式”。（图片来源：《朝日新闻》网站）

据了解，去年参加日本“全国阵亡者追悼仪式”的人员总共达到6200人，其中遗属4989人。由于今年担心新冠疫情进一步扩大，日本20个府县的地方政府表示不参加此次仪式，最后参加的遗属为224人。这是自1963年日本政府开始举办“全国阵亡者追悼仪式”以来，除台风等因素外，地方政府首次缺席。

“全国阵亡者追悼仪式”开始前，工作人员进行消毒作业。（图片来源：《朝日新闻》网站）

安倍晋三前往千鸟渊公墓献花

今天上午，日本首相安倍晋三在出席由日本政府主办的“全国阵亡者追悼仪式”前，前往了位于东京都千代田区的千鸟渊公墓，献花并哀悼。

日本首相安倍晋三前往千鸟渊公墓献花。（图片来源：日本首相官邸官网）

据了解，千鸟渊公墓内埋葬着在第二次世界大战中海外战殁者中不明身份的“无名战士”和平民遗骨。

日本首相安倍晋三前往千鸟渊公墓献花。（图片来源：日本首相官邸官网）

安倍晋三于当地时间15日上午11时许抵达千鸟渊公墓，向死难者献花并默哀。 

(责编：刘叶婷、杨牧)
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