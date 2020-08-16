新华社贝尔格莱德8月15日电 综述：欧洲专家和民众认为美国打压抖音海外版损害全球

新华社记者石中玉

当23岁的肖娜·麦克马洪听到美国打压中国移动应用程序抖音海外版（TikTok）时，她感到震惊。这名来自爱尔兰的女大学生说：“抖音海外版无害，人们只是在上面发挥创造力。”

与麦克马洪持相同想法的人有很多。在不少欧洲专家和网民眼中，美国利用虚假指控威胁封禁抖音海外版，是出于保护主义和技术垄断目的。美国对中国科技企业的打压不仅会影响这些软件数以亿计的普通用户，也会对全球经济的未来发展造成不良影响。

美国总统特朗普6日签署行政令，其中提及移动应用程序抖音海外版对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与抖音海外版及其中国母公司进行任何交易。特朗普14日又签署行政令，要求中国字节跳动公司在90天内剥离抖音海外版在美国运营的所有权益。

美方的做法遭到欧洲相关领域专家质疑。比利时《回声报》援引法国安全领域知名专家巴蒂斯特·罗贝特的话报道，分析抖音海外版程序代码后，并未发现任何异常。

罗贝特说，应用程序从用户设备中获取信息的现象常见，在美国社交媒体脸书（Facebook）、照片墙（Instagram）等移动应用程序中都能找到类似代码。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新说：“众所周知，抖音海外版遵守当地法律，并且做法与脸书、推特等美国社交媒体相同。”他说，美国针对抖音海外版的禁令不是基于国家安全，而是保护主义，是为了提高美国科技企业的市场主导地位。

安睿顺德伦国际律师事务所德国分所商业律师刘岭在接受新华社记者采访时说，美国经常滥用《国际紧急经济权力法》赋予的广泛干预权，并以此制定对外经济政策。

芬兰阿尔托大学国际商务学教授卡尔·菲也对美国针对中国企业采取的措施表示担忧。菲在接受新华社记者采访时说，针对抖音海外版的禁令使美国放弃自由竞争，走上孤立和歧视某些特定国家的道路。

欧洲舆论也认为，美国打压抖音海外版的做法终将损害其自身利益，并威胁全球市场。英国《金融时报》近期刊文说，美国科技行业对中国的依赖程度被低估。中美两国科技行业紧密连接在一起，一旦脱钩，“将给数以百计的美国科技企业带来巨大经济损失”。

短短数年内，抖音海外版已成为全球年轻人最喜爱的应用程序之一。美国“感应塔”数据分析公司近期公布的数据显示，截至目前，抖音海外版全球下载量超过20亿次，其中在美国就有约1.65亿次。

欧洲网民乃至“网红”近来也纷纷通过各种渠道发声，表达对抖音海外版的支持以及对美国禁令的反对。

19岁的意大利学生尼古拉斯·科瓦契奇说，抖音海外版为人们创造了一个积极的交流平台，能够让人们更加团结，减少假新闻。

立陶宛说唱歌手塞齐告诉新华社记者，抖音海外版如今是年轻人展示天赋的最佳应用，“你可以只待在家里，展现创造力并让全世界都看到你”。

来自英国的迈克尔·勒是一名视频创作者，在抖音海外版上拥有约3630万粉丝。他在一段视频中把抖音海外版称为“2020年全球悲剧中唯一能够表达乐观的渠道”。“它（抖音海外版）帮助不少人建立自己的事业，包括我在内，为我们支撑家庭、表达看法并给‘粉丝’带来欢乐。”勒说。

拥有79万关注者的波兰“网红”米哈乌·维特科夫斯基在接受新华社记者采访时说，美国禁令必然会使抖音海外版的视频制作者和使用者受到伤害。（参与记者：张修智、朱晟、潘革平、张章、郭明芳、朱昊晨、张保平、于佳欣、张家伟、于帅帅、袁亮、张琪、李洁、赵菲菲）

(责编：马昌)