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柬埔寨西港特区进出口逆势上扬

本报驻泰国记者  赵益普

2020年08月16日04:37  来源：人民网－人民日报
 

　　据柬埔寨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）日前发布的数据，今年7月，西港特区进出口总额达1.57亿美元，环比增长20.77%，创下单月进出口总额新高。今年1至7月，西港特区进出口货柜总量达到23683个标箱，同比增长33.98%；进出口总额为8.2亿美元，同比增长29.13%。

　　西港特区位于柬埔寨西南部的西哈努克省，由中柬共同开发建设，是共建“一带一路”的标志性项目，其工业产值对西哈努克省经济贡献率超过50%，创造就业岗位近3万个。西港特区公司董事长陈坚刚表示，当前特区防疫工作得当，区内165家企业齐心协力，“一手抓防疫，一手保生产”，全力克服疫情影响，实现了进出口总额逆势上扬。

　　新冠肺炎疫情发生以来，西港特区公司联合区内企业，成立防控应急组、巡查组等，严格管控进出人员，及时分享防疫信息。为缓解区内企业隔离用房紧张压力，公司专门腾出一栋宿舍楼给区内企业免租金使用。截至目前，特区所有员工“零感染”，当地员工数量维持在近3万人。

　　西港特区下大功夫保生产、促增长。针对部分原辅材料供应难题，公司组织区内企业互帮互助、调剂余缺，并积极协调柬中商检、海关、物流等开辟绿色通道，保证区内企业生产和贸易。

　　“在西港特区的帮助下，公司保持稳定生产，清关渠道通畅，进出口等各项业务运转正常。”汉邦（柬埔寨）医疗用品有限公司负责人何斌告诉记者，公司主要生产手术服、隔离服等医疗用品，当前日产量在6万套左右，主要出口欧洲、日本和美国，今年7月份出口量几乎是去年同期的两倍。

　　西港特区不断提升区内基础配套设施及服务能力，今年以来已有6家新入驻企业相继投产运营。陈坚刚表示，“西港特区给当地经济带来发展信心，凸显中柬互利共赢、患难与共的情谊。”

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月16日 03 版）
(责编：曹昆)
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