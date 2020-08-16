“为两国人民带来希望和喜悦”

8月14日，位于荷兰雷嫩市的欧维汉兹动物园举行大熊猫宝宝百日庆典暨命名仪式。根据网络征名投票结果，“梵星”从5个候选名字中胜出，成为大熊猫宝宝的“大名”。

大熊猫宝宝出生后，中荷两国元首夫妇曾互致贺信。中国国家主席习近平和夫人彭丽媛在贺信中表示，熊猫幼崽是中荷友谊的美好结晶，是双方致力于生物多样性保护合作的重要成果，值得庆贺。荷兰国王威廉—亚历山大和王后马克西玛在贺信中表示，大熊猫幼崽诞生让我们感到欢欣鼓舞，新生命是荷中关系成果丰硕的象征，也为全球生物多样性保护作出了贡献。

今年5月1日，旅居荷兰3年多的大熊猫“武雯”喜诞幼崽。这只大熊猫宝宝以自然的方式孕育和出生，也是在荷兰诞生的首只大熊猫幼崽。“别提我们有多高兴了！简直就是一个奇迹！”说起大熊猫宝宝降生的喜讯，欧维汉兹动物园总经理罗宾·德朗厄兴奋不已。

为了让大熊猫宝宝感受到广大粉丝们的热情，欧维汉兹动物园推出了网络征名投票活动。参与投票者有机会在大熊猫宝宝首次走出产房探索外部世界时，受邀到该动物园参与活动。经与中国驻荷兰大使馆和中国野生动物保护协会协商，欧维汉兹动物园在其官网用中文、荷兰文和英文面向全球公布5个候选名字，分别是“星荷”“梵星”“荷顺”“丹青”和“荷康”，都具有中荷两国友谊的美好寓意。

在为期三周的投票中，共收到2.2万多张选票，最终“梵星”胜出。据德朗厄介绍，“梵”字取自梵高，代表出生地荷兰，也形容草木茂盛，寓意生机活力。“星”字取自大熊猫爸爸“星雅”的姓，寓意希望和方向，也使人联想到梵高的作品《星空》。

“大熊猫宝宝在新冠肺炎疫情防控期间诞生，既为两国人民带来希望和喜悦，也见证了两国携手抗疫的友好情谊。”德朗厄说，疫情虽然使中国大熊猫保护研究中心专家组无法来到现场指导，但我们一直保持着密切联系，中国专家为大熊猫孕育、生产、产后饲养护理以及幼崽饲养管理提供有力支持。

新冠肺炎疫情发生以来，中荷两国政府和人民互施援手，书写了同舟共济、守望相助的友好佳话。

（本报布鲁塞尔8月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月16日 03 版）

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