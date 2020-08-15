中国代表驳斥蓬佩奥“三边军控谈判”错误言论

新华社维也纳8月14日电 中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群大使14日就美国国务卿蓬佩奥在访问维也纳期间有关“三边军控谈判”错误言论答记者问时表示，蓬佩奥将中方扯入三边谈判，颠覆了国际核裁军共识；中方在遵守国际公认核裁军共识的基础上参与相关进程，绝不缺席。

蓬佩奥14日在与奥地利外长沙伦贝格举行的联合记者会上表示，中方显然缺席了“中美俄三边军控谈判”这一重要谈判，并敦促中方参加。

王群说，全球核裁军怎么搞，国际社会对此是有明确共识的，并据此形成了一系列国际法律文书，其中明确规定：美国和俄罗斯拥有世界上最庞大的核武库，对核裁军负有特殊、优先责任，应以可核查、不可逆以及具有法律约束力的方式，进一步大幅度、实质性削减其核武库。条件成熟时，其他核武器国家加入多边核裁军谈判进程。战后70年全球战略稳定得以维持、世界和平得以维护，离不开上述国际共识和国际军控、裁军与防扩散体系。

王群说，中方不参加“三边军控谈判”，但从不回避自己所承担的核裁军国际义务。中方始终是现有国际军控、裁军与防扩散机制和战后国际体系的参与者、支持者和维护者，但我们只能在遵守国际公认核裁军共识的基础上参与相关进程，该我们做的，我们绝不缺席。

王群说，蓬佩奥一厢情愿，硬要把中方扯入三边谈判，颠覆了国际核裁军共识，颠覆了全球战略稳定，也颠覆了战后国际秩序。我们敦促美方在美俄双边核裁军方面重拾互信，与俄方就此进行严肃谈判，不要再为自己进一步“退群”“毁约”寻找借口。

(责编：马昌)