新华社北京8月15日电 新闻分析：拉美新冠确诊超600万 恢复国际航班是否为时尚早

新华社记者

拉美各国的新冠疫情统计数据显示，截至14日，拉美和加勒比地区累计确诊病例超过600万例。自6月底以来，该地区疫情继续快速蔓延，平均14天就增长100万确诊病例。尽管该地区疫情尚未到达拐点，但一些国家已恢复国际航班并允许外国人入境。专家认为，这给该地区的疫情防控带来更多不确定性。

多国重启国际航班

受疫情影响，此前拉美大多数国际航班停摆，航空业成为疫情期间“受灾”最严重的行业之一。据拉丁美洲和加勒比航空运输协会估计，2020年拉美航空运输部门将损失180亿美元。

除航空业受重创外，拉美整体经济也出现大幅衰退。面对与日俱增的经济和社会压力，多数拉美国家在疫情进入平台期后就不得不放松防控，重启经济，部分国家开始逐步恢复国际航班。

厄瓜多尔6月1日起允许国际航班降落该国机场，成为该地区率先恢复国际航线运行的国家。入境厄瓜多尔的乘客须持有核酸检测阴性证明并接受14天隔离观察。目前，每周共100个航班往返于厄瓜多尔和世界其他6个国家。

巴西7月29日放宽了对外国人乘国际航班入境的限制，要求入境旅客提前购买医疗保险并提供核酸检测阴性证明。此前，巴西虽未叫停国际航班，但于3月底开始禁止外国人入境。

此外，哥斯达黎加和巴拿马也分别于8月1日和14日开始允许国际商业航班降落该国机场。古巴虽未恢复商业航班，但个别机场已允许境外包机降落。

跨国流动增加疫情风险

对于部分拉美国家恢复国际航班、允许外国人入境的做法，拉美一些公共卫生专家表示担忧。他们认为，跨国人员流动很有可能会导致疫情进一步加重。

厄瓜多尔医学联合会主席圣地亚哥·卡拉斯科认为，该国恢复国际航班不是一个“好主意”。他解释说，目前疫情尚未得到完全控制，恢复国际航班无疑会增加病例输入风险。

泛美卫生组织紧急卫生事件部主任西罗·乌加特表示，结合目前地区疫情形势来看，重开国际航班绝非明智之策，允许外国人入境的国家不可能做到万无一失。

古巴近来的疫情反弹也印证了专家们的担忧。13日，古巴新增3例境外输入病例，415名密切接触者目前在隔离点接受医学观察。

与之相比，秘鲁采取的政策则相对保守。由于秘鲁政府已将全国紧急状态延长至本月31日，该国边境将继续关闭。国际航班预计要等到今年年底或明年年初才能逐步恢复。

重开国门仍需谨慎

专家们一致认为，在拉美疫情仍未见到拐点的情况下，尽量减少跨国人员流动是非常必要的。如果必须重启国际航班，则需要有配套措施跟进。

巴西圣保罗圣家医院研究所助理教授丽塔·德卡西娅·巴拉达斯对巴西没有叫停国际航班的做法提出了批评。她认为，如果巴西政府能在疫情起始阶段限制往来于其他疫情严重国家的航班，那么巴西的疫情或许没有现在这么糟糕。

乌加特指出，允许人员跨国流动意味着增加病例输入风险。这就要求当地卫生部门加大病毒扩散的监测和追踪能力，一旦发现入境感染者，应及时锁定密切接触者，进行隔离检测，以避免更大范围的扩散。

泛美卫生组织助理主任雅尔巴斯·巴尔博萨建议，各国卫生部门应当尽力获取高质量的疫情数据，从而在全面掌握本国疫情发展态势的前提下做出是否逐步开放的正确决策。同时还要尽可能地提高检测能力，以便及早发现感染者，切断病毒传播路径。

智利迭戈·波塔莱斯大学公共卫生专家丹尼斯·布里托认为，疫苗是对抗病毒唯一可靠的方法，也是恢复人员流动的最好保障。因此，应该把关注点放在如何加快疫苗研发进度上。（执笔记者：田睿；参与记者：郝云甫、赵焱、陈威华、尹南）

(责编：李枫)