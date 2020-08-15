原标题：日本德仁天皇在日本战败75周年纪念日表示深刻反省

新华社东京8月15日电（记者郭丹）8月15日是日本战败75周年纪念日。日本政府在东京日本武道馆举行“全国战殁者追悼仪式”。日本德仁天皇参加仪式并在讲话中表示对过去的历史“深刻反省”，祈祷战争灾难不再上演。

德仁天皇说：“回顾过去，在深刻反省的基础上，深切祈祷战争灾祸不再重演。”明仁天皇在2015年日本战败70周年“全国战殁者追悼仪式”讲话中增加了“深刻反省”字眼，并一直沿用。

受新冠疫情影响，今年日本“全国战殁者追悼仪式”只有约550人参加，规模仅相当于往年的十分之一。

日本首相安倍晋三出席了当天的追悼仪式。安倍在致辞中表示，“战争的惨祸决不能重演”。但他并未提及对亚洲国家的加害责任。

当天，安倍内阁中的环境大臣小泉进次郎、文部科学大臣萩生田光一、冲绳北方担当大臣卫藤晟一、总务大臣高市早苗集体参拜了供奉有二战甲级战犯的靖国神社。这是2016年以来日本内阁阁僚首次在日本战败日参拜靖国神社，也是2012年安倍第二次组阁以来参拜阁僚人数最多的一次。

安倍没有参拜靖国神社，但当天早上通过日本自民党总裁特别助理高鸟修一向靖国神社供奉了“玉串料”（祭祀费），这是安倍连续8年以“自民党总裁”名义向靖国神社供奉“玉串料”。当天上午，安倍还前往“千鸟渊战殁者墓苑”献花。

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