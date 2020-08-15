原标题：“纪念马来亚二战蒙难人民”公祭活动在吉隆坡举行

新华社吉隆坡8月15日电（记者郁玮 林昊）由马来西亚多家华人社团联合举办的“纪念马来亚二战蒙难人民”公祭活动15日在吉隆坡广东义山举行。中国驻马来西亚大使馆、马来西亚多家华人社团、媒体代表等近百人参加了此次公祭。

马来西亚民主行动党主席陈国伟在演讲中表示，二战期间，马来亚当地华人大力支持中国抗战，成为当地被日军报复、残酷屠杀的首要目标。今天世界和平与发展成果来之不易，必须珍惜。当今世界安全局势仍然动荡复杂，各国应当坚定不移地走和平发展道路，相互尊重，互利合作。

中国驻马来西亚大使馆公使唐锐在致辞中说，马来亚日据时期，华侨华人与友族同胞携手并肩奋起反抗，谱写了一段可歌可泣的斗争史，也为中国抗战做出了不可磨灭的贡献。疫情与战争一样，令全球民众生命和健康面临巨大威胁。面对疫情，中马两国守望相助。今天缅怀先烈，就是要呼吁各国以团结取代分歧、以理性消除偏见，发扬南侨机工精神，共同维护人类家园。

1941年12月8日，日军入侵当时的马来亚，开始3年8个月的日据时代。1957年8月31日，马来亚联合邦宣布独立。1963年9月16日，马来亚联合邦同新加坡、沙捞越、沙巴合并组成马来西亚，1965年新加坡退出。

受新冠疫情影响，今年的公祭活动严格遵守当地防疫措施，活动流程也一切从简。

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