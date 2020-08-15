原标题：综述：巴西圣保罗市庆祝巴中建交46周年和中国移民日

新华社圣保罗8月14日电 综述：巴西圣保罗市庆祝巴中建交46周年和中国移民日

新华社记者宫若涵

8月15日是中国与巴西建交46周年纪念日，也是巴西的中国移民日，中国驻圣保罗总领事馆、圣保罗市阿曼多·阿尔瓦雷斯·彭特亚多基金会大学孔子学院以及圣保罗市议会14日分别举办活动，庆祝这两个纪念日并强调将继续深化中巴两国务实合作和守望相助的情谊。

为庆祝中巴建交46周年，中国驻圣保罗总领事馆与中巴社会文化研究中心当天联合举办了题为“面向未来——后疫情时代的中巴双边关系和务实合作”的线上研讨会。

与会中巴青年学者就“新冠疫情下中巴双边关系的机遇与挑战”“后疫情时代的中巴合作前景”两个议题交流研讨。来自巴西瓦加斯基金会、圣保罗大学、清华大学、中国对外经贸大学等知名智库、高校的学者以及巴西华人华侨青年联合会代表等出席会议。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁在致辞中说，中巴建交以来，两国关系稳步发展，已逐渐发展为成熟稳健的发展中大国关系。在纪念中巴建交46周年和中巴携手抗疫之际举办此次研讨会，对回顾中巴关系发展、谋划与展望双边合作具有重要意义。

当天下午，阿曼多·阿尔瓦雷斯·彭特亚多基金会大学孔子学院主办了题为“中国移民在巴西——友谊与融入的故事”线上研讨会，以庆祝中国移民日。陈佩洁说，旅巴华人和巴西人民的交往史，就是中巴友好关系的发展史，也是一段友谊和融入的历史。旅巴华人不仅是中巴传统友谊的开拓者、友好关系的见证者，也是两国合作抗疫的贡献者。

巴西前驻美国大使塞尔吉奥·阿马拉尔在研讨会上结合自身经历讲述了巴中友好交往的故事。他表示，愿继续促进两国人文交流，为巴中关系作出更多贡献。

当天上午，圣保罗市议会举办视频会议，巴方与会代表高度肯定华侨华人在促进圣保罗市经济社会发展、帮助圣保罗抗击疫情等方面作出的巨大贡献。

巴西各届友好人士也于近日纷纷祝贺巴中建交46周年。圣保罗州国际关系局局长儒利奥·塞尔松说，圣保罗州与中国正处于合作的关键时期，双方要团结一致，共同抗疫，共同建设人类命运共同体。

巴西联邦众议员、巴国会巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托表示，巴中建交46周年的关键词是友谊、伙伴关系与合作，希望巴中这两个互补性强的大国友谊长存、两国关系发展硕果累累。

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