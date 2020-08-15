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美疾控中心：9月初美国累计新冠死亡病例或达20万例

2020年08月15日13:38  来源：新华网
 
原标题：美疾控中心：9月初美国累计新冠死亡病例或达20万例

　　新华社华盛顿8月14日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心日前发布的预测数据显示，到9月5日，预计美国累计新冠死亡病例数将达18万至20万例。

　　预测数据显示，8月30日至9月5日的一周，美国将新增死亡病例4200例至10600例。到9月5日，预计美国累计新冠死亡病例数将达18万至20万例。此外，根据各州和地区的预测结果，未来4周，科罗拉多州的每周新增死亡病例数可能增加，亚利桑那州、佛蒙特州、怀俄明州和北马里亚纳群岛等地可能会减少。

　　美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇13日在接受媒体采访时表示，如果美国对新冠病毒传播不加以控制，要达到所谓“群体免疫”，那死亡人数将非常惊人。“如果每个人都感染新冠病毒，即使有相当高比例的人没有任何症状，仍然会死很多人”。

　　美国医疗保健协会及国家辅助生活中心近日发布的一份报告称，社区传播加剧导致近期美国养老院新冠确诊病例数激增。数据显示，全美养老院确诊病例数6月曾显著下降，7月又大幅升高，7月13日至19日的一周新增病例达8628例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间14日晚，美国累计确诊病例超过530万例，累计死亡病例超过16.8万例。

(责编：燕勐、杨牧)
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