原标题：综述：多国官员到访黎巴嫩 援助和政局双考量

新华社贝鲁特8月14日电综述：多国官员到访黎巴嫩 援助和政局双考量

新华社记者李良勇

14日，美国副国务卿黑尔、法国国防部长帕利、伊朗外长扎里夫同时现身贝鲁特，分别与黎巴嫩总统奥恩就对黎援助及黎政治局势进行会谈。分析人士认为，鉴于黎巴嫩目前正寻求组建新内阁，不排除其他国家借机影响组阁事宜的可能。

4日贝鲁特港大爆炸发生后，多个地区组织领导人和多国官员到访黎巴嫩，以示对黎支持。法国总统马克龙6日飞抵黎巴嫩，成为爆炸过后首位到访的外国领导人。随后到访的人员包括阿盟秘书长盖特、土耳其副总统奥克塔伊和欧洲理事会主席米歇尔等。与此同时，贝鲁特连续多日出现大规模示威活动，引燃黎政治危机。黎总理迪亚卜10日宣布政府集体辞职，以回应民众要求变革的呼声。

根据黎总统府发布的声明，黑尔在与奥恩会谈中感谢黎方允许美国联邦调查局参与对贝鲁特港大爆炸的调查，强调美国不会干涉黎巴嫩内政，同时敦促黎巴嫩实施变革，倾听民众的呼声，实现民众的期望。

帕利在会谈中表示，法国会继续向黎提供各种援助。她同时希望黎巴嫩能尽快组建新政府，实施国际社会所期望的变革。帕利表示，马克龙将于9月1日再次访问黎巴嫩。

扎里夫在会谈中表示，伊朗将继续向黎巴嫩提供各种援助，愿与黎在各领域展开合作，帮助黎重建等。他说，希望黎巴嫩能尽快组建受各派支持的新政府。

分析人士认为，鉴于现阶段黎新总理人选尚不明确，美、法、伊三国官员同时到访，其中关系颇显微妙。

黎政治派别众多，但主要分为亲沙特和西方以及亲叙利亚和伊朗的阵营。长期以来，黎巴嫩作为地区大国的博弈场，国内政局走向往往身不由己。

马克龙6日访黎期间，呼吁黎巴嫩实施变革并组建国民团结政府。黎政府辞职后，马克龙12日在与伊朗总统鲁哈尼通话时强调，有关各方应避免“外部干涉”黎巴嫩。

据黎当地媒体报道，美国想要推动黎巴嫩建立一个把真主党和前外长巴西勒排除在外的新政府。

俄罗斯外长拉夫罗夫和沙特外交大臣费萨尔12日通话时一致同意，为黎巴嫩成立新政府创造“有利的外部条件”。

一些分析人士认为，黎巴嫩未来或将按照法国倡议，在美国和海湾国家支持下，组建一个国民团结政府，而前总理哈里里预计会成为新总理主要人选。

(责编：燕勐、杨牧)