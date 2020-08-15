原标题：日本前首相村山富市期待“村山谈话”继续为世界和平作贡献

新华社东京8月15日电（记者姜俏梅）日本前首相村山富市15日通过媒体表达关于“村山谈话”发表25周年的感言，期待这一谈话继续为日本、亚洲以及世界的和解、和平与发展作贡献，并强调日中两国构筑长久友好关系极其重要。

“我担任总理大臣时恰逢日本战败50周年，认为有必要在这个历史节点阐明日本政府方针，即虚心承认历史事实，走和平民主主义、国际合作道路，由此下决心发表‘村山谈话’。”谈起自己发表谈话的初衷，这位96岁的日本前首相在感言中这样说。

村山回顾，这次谈话发表于1995年8月，而在发表谈话10年前，即1985年8月15日，中曾根康弘成为战后第一位参拜靖国神社的日本首相，南京大屠杀纪念馆同日在中国南京开馆。

村山表示，在谈话出台过程中，他要求撰稿人必须明确日本的殖民统治和侵略给亚洲人民带来难以忍受的灾难和痛苦这一历史事实，表示谢罪，并决心不再发起侵略和殖民统治。

他说，很荣幸“村山谈话”受到世界各国人民和政府的高度评价，期待“村山谈话”今后继续为日本、亚洲以及世界的和解、和平和发展作出贡献。

在感言最后，村山强调，对日本来说，与中国构筑长远的和平、繁荣的友好关系极其重要。为实现亚洲的和平与稳定，日中两国也应构筑稳定的政治、经济和文化方面的交流与发展。

(责编：燕勐、杨牧)