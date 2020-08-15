原标题：中国代表：中方将同国际社会一道推动伊核问题的政治解决

新华社联合国8月14日电 中国常驻联合国代表张军14日在安理会未通过美国提出的延长对伊朗武器禁运决议草案后作解释性发言，表示中方将同国际社会一道，推动伊核问题的政治解决。

张军指出，美方决议草案的实质是恢复对伊制裁，是美对伊“极限施压”政策的延续，与伊朗核问题全面协议精神相悖，与安理会第2231号决议条款不符，于法无据，于理不通。绝大多数安理会成员不支持美方决议草案。

张军指出，美国于2018年5月单方面退出伊核协议，不断升级对伊“极限施压”政策，极力阻挠其他各方执行协议，导致伊核问题不断紧张升级。一段时间以来，美国多次声称要启动“快速恢复制裁”机制。作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。美国有关企图毫无法理依据，这是包括中方在内的绝大多数安理会成员的共识。安理会对美国决议草案的表决结果再次说明，单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的企图必将以失败而告终。

张军强调，坚持对话协商，开展外交努力是解决伊核问题的唯一正确途径。尤其要维护和执行好伊核协议，通过现有渠道或者新的地区合作架构促进有关各方之间的对话协商，推动妥善解决地区国家之间的分歧。中方将继续同国际社会一道，共同捍卫伊核协议和安理会决议，为推动伊核问题的政治解决作出不懈努力。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。根据第2231号决议，对伊朗的武器禁运2020年10月18日终止。美国提出的决议草案试图无限期延长对伊武器禁运，除非安理会作出解除禁运的新决议。美国的决议草案仅获两票赞成，未能通过。

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