王群大使：“三边军控谈判”颠覆了国际核裁军共识

人民网柏林8月14日电（记者 花放）14日，中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群大使就美国国务卿蓬佩奥在访问维也纳期间的有关错误言论答记者问，主要内容如下：

一、记者问，美国国务卿蓬佩奥8月14日访问奥地利期间，在与奥外长举行的联合记者会上表示，中方显然缺席了“中美俄三边军控谈判”这一重要谈判，并敦促中方参加。您怎么看？

王群大使：关于“中美俄三边军控谈判”问题，中方已经多次清楚地表明立场。

“没有规矩，不成方圆”。全球核裁军怎么搞，国际社会对此是有明确共识的，并据此形成了一系列国际法律文书，其中明确规定：美国和俄罗斯拥有世界上最庞大的核武库，对核裁军负有特殊、优先责任，应以可核查、不可逆以及具有法律约束力的方式，进一步大幅度、实质性削减其核武库。条件成熟时，其他核武器国家加入多边核裁军谈判进程。

上述国际核裁军共识与一系列国际法律文书构成的国际军控、裁军与防扩散体系，是战后国际体系不可或缺的重要组成部分。战后70年全球战略稳定得以维持、世界和平得以维护，离不开上述国际共识和体系。事实上，这些国际体系、特别是国际军控、裁军与防扩散体系也是在美国力主下建立起来的。

中方不参加“三边军控谈判”，但从不回避自己所承担的核裁军国际义务。中方始终是现有国际军控、裁军与防扩散机制和战后国际体系的参与者、支持者和维护者，但我们只能在遵守国际公认核裁军共识的基础上参与相关进程，该我们做的，我们绝不缺席。

蓬佩奥国务卿一厢情愿，硬要把中方扯入三边谈判，颠覆了国际核裁军共识，颠覆了全球战略稳定，也颠覆了战后国际秩序。我们敦促美方在美俄双边核裁军方面重拾互信，至少从《新削减战略武器条约》延期做起，与俄方就此进行严肃谈判，不要再为自己进一步“退群”“毁约”寻找借口，以维护全球战略稳定，维护世界和平，否则谈一个条约退一个条约，达成条约还有什么意义？

二、记者问：蓬佩奥在出席记者会时还表示，延长对伊朗武器禁运无关伊核问题全面协议，并称解除对伊武器禁运后，伊朗和中方将买卖更先进的武器。你对此有何评论？

王群大使：蓬佩奥国务卿认为延长对伊朗武器禁运无关伊核问题全面协议，这既是否认历史，也是无视事实。我全程参与了伊核问题全面协议的谈判，5年前协议在维也纳达成的情景依然历历在目。

解除对伊武器禁运与全面协议不仅直接相关，而且是全面协议的核心条款，也是联合国安理会2231号决议的明确规定，是国际社会必须信守的承诺。背弃这一承诺，既严重损害多边主义和安理会权威，也可能导致全面协议的崩盘，使多年来解决伊核问题的外交努力付诸东流。这也许是蓬佩奥国务卿所希望看到的，但绝不是国际社会所愿认同的。蓬佩奥国务卿借机无端攻击中方，这毫无道理，我们对此坚决反对。同时，我们敦促美方放弃单边主义，尽快重返维护安理会决议权威、执行伊核全面协议的正确轨道上来，不要在错误道路上越走越远。

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