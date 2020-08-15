原标题：俄愿援美新冠疫苗 美方：不会用

俄罗斯消息人士披露，俄方愿意在新冠疫苗研发和生产方面向美国提供帮助，但美方以“政治原因”为由拒绝。

而按照美方人员说法，俄方疫苗“不成熟”，美方不会接受。

美国有线电视新闻网（CNN）13日援引多名俄罗斯官员的话报道，俄方愿意向美方提供刚刚获得俄方注册的新冠疫苗相关信息，同时允许美国制药企业在美国生产这型疫苗。

按照俄方官员的说法，俄方愿意向美方“曲速”行动提供“前所未有的合作”。“曲速”行动涉及美国多个机构，旨在加速新冠疫苗和疗法的研发。

不过，俄方提议遭拒绝。“美方对俄方总体不信任，”一名俄方高级官员说，“我们认为，这种不信任导致美方拒不接受（俄方）技术，包括疫苗、检测和疗法。”

另一名俄方高级官员说：“如果我们的疫苗被证明是最有效的疫苗之一，那我们不禁要问，为什么美国不更深入考虑这一选项？为什么要让政治因素妨碍获取某种疫苗？”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京11日说，俄方研制的一型新冠疫苗首次获得国家注册，他的一个女儿是疫苗试验的接种者之一。

这型疫苗名为“卫星V”，由俄罗斯“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研发，已经完成第一和第二阶段临床试验。普京说，这型疫苗“已通过必要检验，能充分有效发挥功能，稳定生成抗体”。

只是，疫苗尚未投入更大规模的第三阶段临床试验。第三阶段试验预定本月开始，为期5个月，约2000名成年人将接种。

俄罗斯直接投资基金11日在新闻发布会上说，大约20个拉丁美洲、中东和亚洲国家已经对“卫星V”新冠疫苗表达了兴趣。CNN报道，俄方称一些美国制药企业也对这型疫苗有兴趣，但没有披露是哪些企业。

美国新冠疫情全球最严重，美国政府着眼于从美国和欧洲制药企业采购疫苗。美方认定俄方疫苗“不成熟”，一名美方卫生官员告诉CNN：“美国绝不会用它（俄方疫苗）在猴子身上做试验，更不用说人了。”一名美国政府顾问说：“他们在人体上（试验）做得太少，以至于无法确定更大规模使用时是否有效。完全缺乏安全数据。”

白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼13日说，美国总统唐纳德·特朗普已经收到俄方这型疫苗的简报。按照麦克纳尼的说法，美方疫苗将经过“严格的”第三阶段临床试验且标准高。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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