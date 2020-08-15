原标题：美国拦截4艘向委内瑞拉运油的“伊朗”油轮

多名美国官员13日说，美方近日在公海拦截4艘向委内瑞拉运送汽油的“伊朗”油轮，没收汽油并要求油轮驶向美国。

伊朗驻委内瑞拉大使斥责美方撒谎，说那些油轮及其船主并非伊朗籍。

【拦截】

一名不愿公开姓名的美国高级官员告诉美联社，美方没有动用军事力量，而是威胁制裁船主、承保人和船长，迫使他们交出油轮所运汽油，这批汽油现为“美方资产”。

《华尔街日报》以多名不愿公开姓名的美国官员为消息源报道，4艘油轮正驶向美国得克萨斯州休斯敦市一个港口。

伊朗和委内瑞拉都受到美国制裁，这批汽油早被美方“盯上”。美国政府7月初提请法院没收这批汽油，法官随后签发没收令。4艘油轮当时在前往委内瑞拉途中。

美国政府声称，与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的伊朗商人马哈茂德·迈达尼普尔雇用在阿拉伯联合酋长国注册的企业向委内瑞拉运送这批汽油，共计110万桶，所获收益将资助伊斯兰革命卫队。

不清楚这4艘油轮在何处遭美方拦截。美联社报道，其中一艘油轮5月关闭示踪设备，另外3艘7月初关闭示踪设备。另一名美国官员告诉美联社，其中两艘油轮后来在北大西洋岛国佛得角附近海域出现。

【驳斥】

就美方官员的说法，伊朗驻委内瑞拉大使胡贾图拉·苏丹尼在社交媒体推特写道，那些油轮及其船主都不是伊朗籍，“美方宣传机器又一次撒谎，搞心理战”。

美国政府先前警告航运企业，协助伊朗向委内瑞拉运送燃料将受到美方制裁。一些航运企业的船只因而取消向委内瑞拉运送汽油。

伊朗和委内瑞拉谴责美方，警告美方不得拦截伊朗油轮。美方法院7月初发布没收令后，伊朗常驻联合国代表团发言人阿里—礼萨·米尔优素菲说，美国企图阻碍伊朗与其他国家间的合法交易，是“纯粹的海盗行为”，“威胁国际和平与安全”。

美国以经济制裁等手段对总统尼古拉斯·马杜罗领导的委内瑞拉政府施压，今年4月起以禁毒为名派遣军舰在委内瑞拉附近海域巡逻。委内瑞拉媒体报道，由于美方制裁和封锁，委内瑞拉无法进口炼油所需化学制剂，无法生产足够汽油供应国内市场。

5艘伊朗油轮5月下旬至6月初陆续抵达委内瑞拉，共运输大约150万桶汽油及炼油所需化学制剂，缓解委方汽油短缺。

除阻碍委方进口汽油，美国还制裁运输委内瑞拉出口原油的航运企业，意欲切断委内瑞拉政府的石油收入。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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