原标题：越境行动遭抗议 土耳其呼吁伊拉克“配合”

土耳其军队越境打击伊拉克北部的库尔德工人党据点，招致伊拉克方面强烈抗议。土耳其外交部13日敦促伊拉克“配合”土方行动，扬言继续发动越境行动。

土耳其外交部发表声明说：“土耳其愿意就这一事宜与伊拉克合作，但如果伊拉克忽视库尔德工人党的存在，土耳其将坚决采取一切必要手段保卫边境安全，不管它（库尔德工人党）在哪里。”

土耳其最近因越境军事行动与伊拉克再起龃龉。土耳其军队6月中旬起对伊拉克北部的库尔德工人党武装发动新一轮空袭和地面行动。本月11日，土军对伊拉克东北部靠近土耳其和伊朗边界的斯达坎地区发动无人机袭击，击中一辆伊拉克边防部队汽车，致使车上两名边防部队军官和一名驾驶员身亡。

伊拉克外交部随即宣布取消土耳其国防部长的来访计划，以示抗议。伊拉克总统府也发表声明予以谴责。

伊拉克一贯反对土耳其的越境军事行动，批评土方侵犯伊拉克主权，违反国际准则，殃及平民。

库尔德工人党成立于1979年，寻求诉诸武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，其武装人员现多聚集在伊拉克北部和叙利亚北部。土耳其将它视为恐怖组织，多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)