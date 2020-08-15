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以色列宣布禁止向加沙运燃料

2020年08月15日08:45  来源：新华网
 
原标题：以色列宣布禁止向加沙运燃料

　　以色列13日宣布禁止向加沙地带运输燃料，以回应加沙地带武装人员向以色列投放携带爆炸装置的气球。

　　最近几天，携带爆炸装置的气球频繁从加沙地带飞入以色列境内，据信是加沙地带武装人员施压以方放松对这一狭长地带的封锁。以色列消防部门说，这些气球不断引发火灾，例如11日发生60起火灾，12日发生24起火灾。

　　以色列消防部门说，火灾烧毁部分农田，没有报告人员伤亡。

　　以色列国防部13日在一份声明里说，“鉴于加沙地带（武装人员）不断（向以色列）投放携带爆炸装置的气球，破坏安全和稳定”，以色列决定禁止向加沙地带运输燃料。

　　知情人士说，加沙地带能源紧缺，眼下每天都需要按计划停电数小时，其能源进口严重依赖以色列。加沙能源企业高管穆罕默德·萨比特告诉媒体记者，以色列宣布向加沙地带禁运燃料，将导致加沙地带唯一发电厂停产，进一步加剧当地缺电危机。

　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人法齐·巴尔胡姆13日指责以色列最新举措是“严重攻击行为”，将加剧加沙地带的经济困境。

　　针对爆炸性气球事件，以色列近日接连采取报复行动，包括关闭以色列与加沙地带接壤处的凯雷姆沙洛姆商品过境口岸、缩减加沙地带捕鱼区范围等。

　　以色列军方12日凌晨出动战斗机、武装直升机和坦克轰炸哈马斯位于加沙地带的数个军事目标。

　　哈马斯2007年夺取加沙地带实际控制权后，以色列开始对加沙地带实施全面封锁，严格控制人员和物资进出。多年封锁导致加沙地带经济状况和社会民生不断恶化。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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