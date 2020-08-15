原标题：美完全停飞赴古私人包机 特朗普讨好选民？

美国政府13日宣布中止所有飞往古巴的私人包机业务，以求进一步掐紧古巴政府收入来源，“惩罚”它对委内瑞拉政府的支持。

分析人士说，唐纳德·特朗普就任美国总统以来不断加码对古巴制裁，使贝拉克·奥巴马任内开始正常化的美古关系重新紧张，但这一最新举措实际影响有限，可能只是特朗普出于讨好选民而出台。

【升级制裁】

美方借此举升级它对古巴的旅行制裁措施。美国政府去年10月宣布禁止除古巴首都哈瓦那航线外的美国飞古巴私人包机业务，今年5月又对飞哈瓦那包机施加每年3600架次的上限。

法新社报道，以往不少居住在美国南部佛罗里达州迈阿密地区的社会与娱乐界明星、高端商务人士喜欢乘坐私人包机飞越海湾前往哈瓦那。

美国国务卿迈克·蓬佩奥13日宣布这一新制裁措施，再次指责古巴政府“侵犯人权”及“干预”委内瑞拉政局、支援尼古拉斯·马杜罗总统领导的委内瑞拉政府。美国一直制裁并试图拉拢其他国家一起孤立马杜罗政府、支持委反对派。

蓬佩奥说，停飞私人包机是为了“阻断古巴政权经济收入来源，扼制其施行侵权行为的能力”。他还说：“本届政府将继续打击和掐断古巴政府从航班起降费用、政府名下酒店住宿费和其他旅行相关行业所获收入。”

按照蓬佩奥的说法，最新禁令可对特殊对象豁免，包括获得授权的政府公务包机和紧急医疗及救援用途的私人包机，“以及其他我方认定符合美国利益的旅行（需求）”。

1959年古巴革命胜利，美国1961年宣布与古巴断交，次年对古巴实施一系列经贸、金融制裁。奥巴马任内，美国政府2014年12月与敌对半个世纪的古巴恢复外交关系；2016年8月31日，美古之间50多年来第一趟商业航班从佛州起飞。

特朗普2017年就任总统后，对古巴重新收紧制裁，试图从各渠道掐断古巴收入来源。

目前为止，特朗普政府还没有禁止飞古巴的常规商业航班。不过，由于新冠疫情因素，美古当前实际并无定期航班往来。

【选情需要？】

古巴外交部谴责这一举措，指认美方目的是“满足佛罗里达州南部的选举政治机器需求”。

随着11月总统选举临近，特朗普在多项民调中支持率落后于民主党竞选对手、前副总统乔·拜登，在佛州这一关键州也选情紧张。特朗普迫切需要讨好当地为数不少的古巴裔移民群体。这一群体普遍立场较保守，对古巴政府怀有敌意。

法新社报道，古巴外交部主管对美关系事务的官员卡洛斯·德科西奥说，美方新举措对古巴“实际影响微乎其微”。

美国—古巴贸易和经济委员会主席约翰·卡武利奇也说，奥巴马政府恢复美古商业航班后，飞往古巴的私人包机业务已经下降，因而新措施实际影响有限，只有迈阿密那些名人和高管的赴古旅行受影响。

美方近来不断加码对古巴制裁。美国务院6月将7家古巴企业和酒店列入制裁实体清单，包括经手大部分古巴侨汇的芬西梅克斯金融公司；7月宣布制裁设在英国的黑文银行有限公司（又称哈瓦那国际银行）。（沈敏）（新华社专特稿）

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