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拜登呼吁颁布全国“口罩令”

2020年08月15日08:43  来源：新华网
 
原标题：拜登呼吁颁布全国“口罩令”

　　锁定美国民主党总统候选人提名的前副总统乔·拜登13日呼吁颁布全国“口罩令”，以遏制新冠病毒传播。

　　“至少在接下来的三个月，每个美国人应当在外出时戴口罩，”拜登在一场记者会上说，“让我们即刻实行全国口罩令……挽救生命。”拜登估计，口罩令有望在今后三个月让美国4万多人免于染病死亡。

　　美国新冠病亡病例迄今已超过16.7万。“情况本不该如此，”拜登说，如果总统唐纳德·特朗普更早行动，数以万计民众可免于死亡。

　　拜登13日与竞选搭档卡玛拉·哈里斯第二次一起公开亮相。哈里斯说：“真正的领导力正如乔·拜登所展现的……有时告诉我们一些不想听但有必要知道的事。”

　　哈里斯列出如果拜登当选总统可能实施的抗疫计划，如设立检测委员会分发数以百万计试剂盒；成立公共卫生工作小组追踪接触者；投入250亿美元用于疫苗制造和分发，以保证全部美国公民平等获得疫苗。

　　特朗普在白宫例行发布会上批评拜登“借病毒玩弄权术”，认为“没必要动用联邦政府的全部力量”强制民众戴口罩。

　　公共卫生专家广泛支持戴口罩，但特朗普对戴口罩态度不积极。特朗普先前一直拒绝推动大范围使用口罩，近期声称“相信口罩（有用）”，但让各州政府自行决定是否强制戴口罩。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)
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