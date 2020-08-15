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日本连续两天新增新冠确诊病例超千例

2020年08月15日08:37  来源：新华网
 
原标题：日本连续两天新增新冠确诊病例超千例

　　新华社东京8月14日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，截至14日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1358例，累计确诊53961例；新增死亡病例8例，累计死亡1085例。

　　这意味着日本在连续3天单日新增确诊病例低于千例后，又连续2天单日新增确诊病例超过千例。日本8月以来共有10天单日新增确诊病例超过千例。

　　东京都14日新增确诊病例389例，累计确诊17069例。当天新增确诊病例超过百例的地区还有大阪府、福冈县、神奈川县和冲绳县。

　　8月以来日本新冠重症和死亡病例均呈快速增加趋势。8月截至目前累计死亡72例，接近6月全月新冠死亡病例数。截至7月10日全国有重症病例31例，截至8月13日重症病例已增至203例。

　　据日本厚生劳动省14日统计，日本确诊病例中已有37479人出院或结束隔离，通过聚合酶链式反应（PCR）方式检测人数为110.8万，较前一日增加约2.2万。

　　冲绳县发布的数据显示，截至14日12时，冲绳美军基地确诊病例较前一日增加9例，累计确诊332例，其中267人解除隔离。驻日美军司令部网站公开的统计数据显示，截至14日，驻日美军有13个基地共计现有确诊病例112例。

(责编：燕勐、杨牧)
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