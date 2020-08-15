原标题：综合消息：国际社会对阿联酋与以色列就实现关系全面正常化达成协议反应不一

新华社北京8月14日电 综合新华社驻外记者报道：阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、以色列总理内塔尼亚胡和美国总统特朗普13日进行三方通话后，就阿联酋与以色列实现关系全面正常化达成协议。根据三方声明，以色列暂停兼并约旦河西岸巴勒斯坦被占领土计划，集中精力拓展与其他阿拉伯和伊斯兰国家关系。对于这一协议的达成，国际社会反应不一。

联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，欢迎以色列在与阿联酋达成的协议中同意暂停兼并巴勒斯坦土地计划，希望协议的达成为以巴双方领导人重启谈判以最终实现“两国方案”创造机会。

埃及总统塞西发表声明，对阿联酋和以色列在美国推动下就实现关系全面正常化达成协议表示赞赏，认为这一协议的达成阻止了以色列兼并巴勒斯坦土地计划，将有助于中东地区逐步走向和平。

约旦外交大臣萨法迪发表声明说，约旦支持为推动巴以和平进程所做的一切努力。以色列应尽快兑现暂停兼并巴勒斯坦土地承诺，并与巴方恢复谈判，在“两国方案”基础上实现公正和持久和平。

英国外交大臣拉布发表声明说，阿联酋和以色列就实现关系全面正常化达成协议是“历史性的一步”，但是最终，以巴直接谈判是不可替代的，这也是实现“两国方案”与持久和平的唯一途径。

法国外交部长勒德里昂发表声明，欢迎以色列政府暂停兼并巴勒斯坦土地计划，认为这是有助于推动以巴重启谈判的积极举措。声明强调，“两国方案”是实现中东地区公正和持久和平的唯一途径。

巴林外交部发表声明说，阿联酋与以色列达成的协议阻止了以色列对巴勒斯坦被占领土的兼并，增加了中东地区实现和平的机会，巴林期待相关各方为公平、全面解决巴以冲突继续做出努力。

阿曼外交部发表声明说，阿联酋与以色列达成的协议有助于中东地区实现全面、公正和持久的和平，符合地区人民持久安全与稳定的愿望，对推动整个地区的进步与繁荣具有重要意义。

巴勒斯坦总统府发表声明，强烈谴责阿联酋与以色列达成关系全面正常化协议是对巴勒斯坦人民的侵犯和对巴勒斯坦事业的背叛，敦促其他阿拉伯国家不要以牺牲巴勒斯坦权益为代价与以色列实现关系正常化。

伊朗外交部发表声明，强烈谴责阿联酋与以色列达成关系全面正常化协议是“愚蠢的行为”。声明说，受压迫的巴勒斯坦人民和全世界寻求自由的人民永远不会原谅和以色列占领者的关系正常化行为。

土耳其外交部发表声明，强烈谴责阿联酋与以色列达成关系全面正常化协议是“为实现狭隘的利益而对巴勒斯坦事业的背叛”，并称“历史和良知不会忘记，也永远不会原谅这种行为”。（参与记者：尚绪谦、吴丹妮、冀泽、涂一帆、杨元勇、熊思浩、陈霖）

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