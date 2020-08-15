原标题：中国赴黎巴嫩维和部队完成第18次轮换交接

新华社贝鲁特8月14日电 中国第18批与第19批赴黎巴嫩维和部队指挥权力交接仪式14日在黎南部辛尼亚村中国维和部队营区举行，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）副司令欧文·阿里耶蒂、中国驻黎巴嫩大使王克俭出席。

交接仪式上，阿里耶蒂检阅了中国赴黎维和部队，从中国第18批赴黎维和部队指挥长高朝宁手中接过联合国旗，郑重交给中国第19批赴黎维和部队指挥长杜嘉。

阿里耶蒂在致辞中高度肯定了中国维和部队为维护南黎地区的和平稳定做出重大贡献。他说，过去一年多，中国维和部队全体官兵用自己的实际行动为“蓝盔”部队捍卫橄榄枝的绿色。中国维和军人总是出现在最危险的地方，不仅展示出专业技能，更传播了中国追求和平的文化内涵，在联黎部队发挥着积极作用，赢得了国际社会和当地政府的广泛赞誉。

杜嘉表示，新一批维和部队将不畏艰难困苦、不怕流血牺牲，坚决完成好各项任务，努力为维护南黎地区的持久和平做出积极贡献。

受新冠疫情影响，中国赴黎维和部队今年任务轮换推迟了近3个月，第19批维和部队第一梯队人员于7月28日抵达任务区，在结束14天的集中隔离后与第18批维和部队官兵进行工作交接。中国第19批赴黎维和部队第二梯队预计本月18日抵达黎巴嫩。

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