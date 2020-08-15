正视历史才能赢得尊重（国际论坛）

日本曾对中国发动侵略战争，给中国人民带来了巨大的人员财产损失和深重灾难。对于日本来说，以史为鉴，与中国建立并永远保持和平与繁荣的友好关系非常重要

光阴似箭。1995年8月15日，我作为时任日本首相发表“村山谈话”，这是战后日本官方就历史问题发表的正式谈话。“村山谈话”发表后，得到中国、韩国以及美欧各国的高度评价，我倍感荣幸。

“村山谈话”正式发表的10年前，即1985年8月15日，中曾根康弘以首相身份正式参拜靖国神社，他是二战后第一个进行官方参拜的日本首相。同一天，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆在南京开馆——我后来参观过该纪念馆，并在广场上向遇难者献上花圈表示哀悼。翌年8月，时任内阁官房长官后藤田正晴发表谈话，认为日本首相不应该参拜靖国神社。他表示，“因为靖国神社供奉着甲级战犯……有人批判参拜靖国神社就是对甲级战犯进行礼拜，甚至可能产生对我国曾在多个场合所表明的对过去战争的反省以及和平决心的误解和不信任。”

二战时期，日本与纳粹德国结盟。在纪念二战结束40周年大会上，时任联邦德国总统魏茨泽克在德国联邦议会发表演讲，要求德国人民永远不要忘记德国发动侵略战争的罪行，认为“闭眼不看过去的人，对现在和未来也是盲目的”，给全世界留下了深刻的印象。

鉴于以上正反两方面的经验与教训，我认为日本应该彻底反省侵略历史。在我担任日本首相之际，正好迎来了日本战败50周年的历史节点。在这个重要的历史节点，从对历史进行总结的立场出发，谦虚地接受过去的历史事实，有必要明确阐明以和平、民主主义、国际协调为基调的日本对外政策，我决定发表“村山谈话”。我对负责制定“村山谈话”文本的官员反复强调，这个谈话最重要的是，切实明确日本发动侵略战争和进行殖民地统治，给亚洲各国人民带来难以忍受的伤害和痛苦，并表达诚挚道歉，表明不再重蹈覆辙的决心。“村山谈话”指出，日本在过去一段时期，国策有错误，走上了战争的道路，使国民陷入存亡的危机，殖民统治和侵略给许多国家、特别是亚洲各国人民带来了巨大的损害和痛苦。为了避免未来犯错误，我谦虚地对待这一毫无疑问的历史事实，谨此再次表示深刻的反省和由衷的歉意。同时谨向在这段历史中遭遇灾难的所有国内外人士表示沉痛的哀悼。

日本国内有很多有良知的有识之士，他们一直坚持反省侵略历史。从接替我出任日本首相的桥本龙太郎到现在，历任内阁都表示继承“村山谈话”。日本学术界、文化界、法律界等知名人士于2013年11月联合成立了“继承和发展村山谈话会”。这一组织旨在坚持反省二战中日本的侵略和殖民行为，推动日本继续走和平、非战道路，举办了各种研讨会以及国际交流活动。我对他们的努力表示由衷敬意和感谢。与此同时，亚洲各国以及美欧国家也坚决反对“日本发动的战争不是侵略”“日本发动的战争是正义的战争”“那场战争是殖民地解放战争”等错误历史认识。

令人痛心的是，日本国内也有一小撮美化和否认侵略历史的右翼分子，他们把有识之士的不懈努力污蔑为“自虐史观”，甚至进行人身攻击。这些右翼分子的所作所为毫无根据，完全错误。只有谦虚地正视历史，才能为日本在国际社会赢得尊重。美化甚至否认侵略和殖民统治历史只会严重贬低日本在国际上的信誉。

日本曾对中国发动侵略战争，给中国人民带来了巨大的人员财产损失和深重灾难。对于日本来说，以史为鉴，与中国建立并永远保持和平与繁荣的友好关系非常重要。为了亚洲的和平与稳定，日中两国应持续加深政治、经济、文化等领域的交流合作。我期待，25年前发表的“村山谈话”能为今后的日本、亚洲以及世界的和平与发展继续作出贡献，日中两国政府和人民携手努力，构建以史为鉴、面向未来的稳定关系。

（作者为日本前首相）

《 人民日报 》（ 2020年08月15日 03 版）

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