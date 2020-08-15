“钢铁驼队”助推中德汽车产业合作

在德国不来梅哈芬港，工人正将奥迪汽车装入中欧班列的集装箱内。

本报记者 李 强摄

今年前7个月，中欧班列运营交出一份亮眼成绩单：累计开行6354列，发送货物57.4万标箱，同比分别增长41%、46%。其中，7月份，中欧班列开行1232列，创单月开行数量最高纪录。中欧班列成为驰援全球抗疫、稳定外资外贸的重要通道。

汽车整车及零部件是班列占比最大、价值最高的货物之一。来往于中德中欧间的“钢铁驼队”，在新冠肺炎疫情期间有力维护了产业链供应链的稳定，支撑了市场的需求。

“通过火车运往中国的汽车实现了零损坏”

不来梅哈芬港，欧门集团的货运场站内，82辆崭新的奥迪汽车分列两排。司机在货场工人指挥下，小心翼翼地将车开到几乎与车同宽的木制托盘上，再用尼龙捆扎带牢牢固定。随后，铲车进场，将托盘装入印着“中欧班列”的蓝色集装箱内。在此之前，货场行政主管米夏埃尔·阿尔伯斯仔细检查了集装箱，确保箱体内没有铁丝、钉子等尖锐异物，以免划伤汽车。

“这些托盘都是专门定制的，上面还有我们合作方‘长春国际陆港’的中文标识。捆扎带也是高质量的。每运一辆车，光这两样耗材成本就要300欧元。”阿尔伯斯对本报记者说，“这确保了服务质量。迄今我们通过火车运往中国的汽车实现了零损坏，比滚装船运输更安全。”

82辆车只需几小时就装载完毕。18天后，这趟“奥迪专列”将抵达中国长春。班列运营方——长春国际陆港发展有限公司董事长王玥介绍说，7月至今，已经有5列“奥迪专列”从不来梅发出，集团计划在一个月内将1000辆奥迪汽车运抵长春，并投放区域市场。

“这里是全球最大的汽车港之一。传统上，德国大部分汽车都从这里出口。无论是仓储规模还是基础设施，都对客户有吸引力。”欧门集团销售总经理弗洛里安·布朗德介绍说，一年多前，欧门集团开始通过中欧班列向中国运输保时捷、奥迪等德国品牌汽车，目的地包括长春、重庆、西安、成都等城市。

据介绍，现在每周有11列班列从不来梅哈芬港出发。2019年，欧门集团通过中欧班列，从这里向中国运送了约1.5万辆汽车。

受新冠肺炎疫情影响，很多航运公司都缩减了船运班次，客观上使铁路运输爆发式增长。但阿尔伯斯认为，即使未来海运恢复到疫情之前的水平，中欧班列在时效、安全性等方面仍有优势。“如果走海运，从不来梅到上海至少要30天，从上海到重庆等内陆地区，还要再花10天，而火车只需要一半时间。”布朗德说，保时捷等德国客户非常满意并接受了这一模式。

“现在重庆等西南地区的客户下单德国进口车，提车速度往往比东部沿海地区更快。”渝新欧德国公司商务主管甘宇辰对记者说。

“这也是为什么中欧班列被称为战略通道”

近年来，中欧班列业务一直在稳步增长。

“目前中欧班列货物中，汽车配件占一半以上，包括汽车玻璃、轮胎、轮毂、座椅等。大众、保时捷、宝马、奔驰等，都是我们的客户。”王玥说。

以汽车玻璃为例，通过中欧班列，福耀集团长春工厂生产的挡风玻璃，只需两周左右，就可以运抵德国纽伦堡，然后由卡车转运至奥迪装配厂。

一辆汽车由诸多不可拆解的独立零部件组成，因零部件构成复杂，汽车成为产业链较长的行业之一。长春国际陆港德国有限公司总经理德米说，长春及周边城市聚集了多家顶级汽车生产商及配套零配件企业，而纽伦堡所在的巴伐利亚州是德国汽车制造业重镇，产业集群的联动效应非常明显。

汽车工业是一个高度依赖供应链的产业。诚如戴姆勒集团首席执行官康林松所说，新冠肺炎疫情让人们认识到全球供应链脆弱的一面——在戴姆勒工厂，零部件一般仅有1天安全库存。

全球领先的集装箱物流商CFR Rinkens首席执行官克里斯托弗·塞茨指出，目前全球汽车行业陆续恢复生产，但由于库存不平衡，运输能力下降以及其他限制，汽车制造业的物流供应链面临可能中断的严重风险。

“但是我们已经证明，就算在困难的情况下，通过汽车集装箱运输，中欧班列依旧比长途海运具有竞争力，”塞茨说，“这让我们在全球看到了无数的新机会”。

德国DBO班列运营有限公司（简称DBO公司）总经理董万旭也有同样的感受。以往6、7月份是淡季，今年这个时候，公司业务却是空前繁忙：6月份，仅西安线路就发了90趟班列（往返程），平均一天3列，而去年同期，一周只有3列。

“由于海空运受疫情影响很大，今年中欧班列发往中国的汽车配件，比去年同期增长了50%以上。”DBO公司销售总监尼古拉·马丁说。

董万旭表示，跨国车企非常依赖供应链，一旦供应链断裂导致停工，将损失巨大，“这也是为什么中欧班列被称为战略通道，它在稳定中欧供应链方面发挥了重要作用。”

“我计划每年都将这一业务量翻倍”

就在装载着奥迪、保时捷的中欧班列源源不断驶向中国的同时，满载中国产汽车的专列也抵达了不来梅。

今年5月，通过重庆和德国之间的渝新欧班列，中国东风小康公司生产的100辆SUV乘坐中欧班列抵达不来梅哈芬港。

东风小康德国总代理商Indimo公司总裁乌韦·雅布隆斯基是土生土长的不来梅人，10年前便开始从中国进口商用车到欧洲。现在，他希望能有越来越多的中国汽车品牌出口德国：“中国汽车工业发展很快，车的质量也很好，东风小康SUV在欧洲会有很好的市场前景。”

在东风小康公司看来，德国汽车市场是一块试金石。东风小康SUV通过了德国当地极为严苛的质量、安全认证，包括欧标碰撞测试，完全符合当地的法规和质量标准，充分表明其性价比优势。

雅布隆斯基介绍说，中国进口车业务发展得很好，通过中欧班列运抵不来梅哈芬港的东风小康SUV，基本都是已售出车辆。

雅布隆斯基对中国进口车业务充满信心，“我计划每年都将这一业务量翻倍”。今年秋天，他将通过中欧班列从中国进口其他车型，其中包括电动汽车。此外Indimo公司还和中国合作商达成一致，将承揽荷兰、比利时和卢森堡三国的中国汽车进口业务。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2020年08月15日 03 版）

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