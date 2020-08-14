美国经济学家：妄图挑起“新冷战”大错特错

美国消费者新闻与商业频道网站报道截图

美国经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯近日告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），妄图挑起与中国的“新冷战”是一个“可怕的错误”，将在新冠疫情肆虐的动荡时期威胁全球安全。

萨克斯说：“上一场冷战已经够危险了，这一场将更危险。这完全是判断失误、误入歧途，但还是有很多美国人想要将它强加给中国，并认为我们操纵着局势。这是一种非常危险的思维方式。”

近年来，由于美国政府发动贸易战等原因，中美两国关系一直处于紧张状态。疫情期间，两国之间的紧张局势加剧了。7月，美国强行关闭中国驻休斯敦总领事馆。中方做出对等反制，关闭美国驻成都总领事馆。

萨克斯分析指出，攻击中国已经成为美国共和党与民主党谋取政治利益的策略。

他说：“虽然政治是一场游戏，在美国可以说是一场非常艰难的游戏，但它也是一项极其危险的运动，我们现在围绕中国玩弄真相与谎言会产生一定后果。”

同样令萨克斯担心的是，随着各国在电动汽车和可再生能源等新的经济领域展开竞争，“制造业民族主义”运动已经兴起了。

萨克斯敦促各国领导人在经济动荡时期齐心协力地解决气候变化等问题。“如果我们以合作的态度共同面对（这些危机），我们将深感自豪，因为尽管水位非常高而且起伏不定，我们还是完成了任务。如果我们各自为政，那么回头看时将会非常遗憾。”

(责编：白宇)