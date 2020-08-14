中国驻韩国大使与韩国企业家座谈会成功举办

中国驻韩国大使邢海明在中国驻韩国大使与韩国企业家座谈会上发表主旨演讲。 康炯彬 摄

人民网首尔8月14日电 （杨晓娜） 8月14日，由中国驻韩国大使馆主办、威海市政府驻韩国代表处协办的“中国驻韩国大使与韩国企业家座谈会”在韩国仁川市成功举办。韩国仁川市政府及11家韩国企业受邀参加了本次座谈会。中国驻韩国大使邢海明在会上发表主旨演讲，分享对中国经济和中韩合作前景的诸多观点。威海市政府驻韩国代表处首席代表刘永胜主持座谈会。

中国驻韩国大使邢海明在主旨演讲中表示，在新冠肺炎疫情席卷全球、世界经济严重衰退的形势下，中国二季度GDP仍实现了3.2%的正增长，可谓在变局中开辟新局面。中国经济率先企稳回升，不仅提振了国际社会克服疫情、恢复经济的信心，还将有力带动世界经济复苏，给世界提供更多合作机遇、创造更多发展红利。目前，中国工业体系恢复保障了国际产业链的稳定，中国内需释放弥补了全球有效需求的缺口，中国市场活力恢复缓解了跨国企业的经营压力。中国引擎助力世界的一幕正在国际舞台上演。

邢海明还表示，世界经济的恢复需要各国携手努力。 疫情大背景下，继续坚持多边主义、推进全球化，不断扩大和深化对外贸易投资，是中韩乃至世界经济实现恢复发展的必由之路。中韩是率先管控疫情、经济深度融合的近邻，两国具备疫后率先实现经济复苏的优势。中国市场欢迎包括韩国在内各国企业家来华投资兴业，共享机遇，共谋发展。最后，邢海明大使还向在场的韩国政府和韩企代表提供了多个中韩合作的参考方向。

韩国仁川市就业经济本部长边周荣在致辞中表示，仁川市将努力成为推进中韩两国合作交流的先锋，与威海市、山东省乃至整个中国达成更丰富、更深入的合作。

中国驻韩国大使与韩国企业家座谈会的与会嘉宾合影留念。 康炯彬 摄

参加本次座谈会的11家韩国企业涉及电子、日化、文化、能源、物流、IT（信息技术）、化工材料、生物医疗、机械自动化等多项领域。其中，大多数企业已进军中国市场多年，也有部分企业正在为开拓中国市场进行全面规划。与会的韩国企业家们一致表示，中韩两国经济关系如此友好、紧密，将顺势把握未来对中国投资的良机。韩国企业家们还提出了希望与中国高校在高新领域扩大合作、中韩两国进一步增开快捷跨境枢纽等期待和建议。

中国驻韩国大使邢海明对韩国企业家提出的问题和建议给予了诚恳的反馈。邢海明大使表示，他会牢记今天各位韩国企业家的真知灼见，继续坚持不懈地为两国企业界经济合作提供有效帮助。最后，邢海明大使还强调，新冠肺炎疫情带来的困难是暂时的，只要中韩两国同心协力，定能共克时艰。

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