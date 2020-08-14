美将孔院美国中心列为“外国使团” 中方驳斥 

人民网北京8月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

有记者问：13日，美国国务院宣布要求孔子学院美国中心登记为“外国使团”。蓬佩奥国务卿发声明称，孔子学院是中方用以推动扩大全球影响力宣传机构的实体。你对此有何回应？

赵立坚：孔子学院美国中心已经就此发布声明。我要强调的是，美方有关做法是对中美合作项目正常运作的妖魔化、污名化，对此我们表示强烈不满和坚决反对。

孔子学院是帮助各国人民学习中文、了解中国、加强中国与各国教育、文化交流与合作的桥梁和纽带。长期以来，美国孔子学院都是大学自愿申请，中美大学本着“相互尊重、友好协商、平等互利”的原则合作成立的，其运作管理公开透明，严格遵守当地法律，恪守大学各项规范，为促进中美人文交流作出了积极贡献，受到所在大学和美国各界的普遍欢迎。

一段时间以来，美国一些人出于意识形态偏见和一己私利，对包括孔子学院在内的中美合作项目正常运作粗暴干扰、横加阻挠，完全不可接受。我们也注意到，蓬佩奥在其声明中大量引用毫无事实依据的所谓报告和报道，其无中生有、罗织罪名打压孔子学院的用心可见一斑。

我们敦促美方摒弃冷战和零和博弈思维，立即纠正错误，停止将有关教育交流项目政治化，停止干扰中美间正常人文交流，停止损害中美互信与合作。

我们保留对此事作出进一步反应的权利。

全文如下：

法新社记者：据报道，8月13日，阿联酋、以色列、美国发表联合声明，宣布阿以两国同意实现关系正常化。以方将暂停吞并部分巴勒斯坦领土计划。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道，包括以色列暂停吞并巴勒斯坦领土和致力于达成巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决方案等内容。中方乐见有助于缓和中东地区国家紧张关系、促进地区和平稳定的举措，希望有关方采取切实行动，推动巴勒斯坦问题早日重回平等对话、谈判的轨道。

中方在巴勒斯坦问题上的立场是一贯的、明确的，将继续坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业和独立建国事业。我们将继续为此发挥积极和建设性作用。

半岛电视台记者：一直以来，阿拉伯国家作为巴勒斯坦事业的支持者，提出了多个和平倡议。中方也一直在国际社会支持巴勒斯坦人民的正义事业，是否担心阿联酋的做法会影响有关和平倡议的实施？是否认为阿方这么做会伤害巴勒斯坦人民的利益？

赵立坚：刚才我已经阐明了中方的立场。中方在巴勒斯坦问题上的立场是一贯的、明确的。我们坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业和独立建国事业，支持缓和中东地区紧张局势、促进地区和平稳定的努力。中方将继续为此发挥积极建设性作用。

路透社记者：13日，美国国务院宣布要求孔子学院美国中心登记为“外国使团”。蓬佩奥国务卿发声明称，孔子学院是中方用以推动扩大全球影响力宣传机构的实体。你对此有何回应？

赵立坚：孔子学院美国中心已经就此发布声明。我要强调的是，美方有关做法是对中美合作项目正常运作的妖魔化、污名化，对此我们表示强烈不满和坚决反对。

孔子学院是帮助各国人民学习中文、了解中国、加强中国与各国教育、文化交流与合作的桥梁和纽带。长期以来，美国孔子学院都是大学自愿申请，中美大学本着“相互尊重、友好协商、平等互利”的原则合作成立的，其运作管理公开透明，严格遵守当地法律，恪守大学各项规范，为促进中美人文交流作出了积极贡献，受到所在大学和美国各界的普遍欢迎。

一段时间以来，美国一些人出于意识形态偏见和一己私利，对包括孔子学院在内的中美合作项目正常运作粗暴干扰、横加阻挠，完全不可接受。我们也注意到，蓬佩奥在其声明中大量引用毫无事实依据的所谓报告和报道，其无中生有、罗织罪名打压孔子学院的用心可见一斑。

我们敦促美方摒弃冷战和零和博弈思维，立即纠正错误，停止将有关教育交流项目政治化，停止干扰中美间正常人文交流，停止损害中美互信与合作。

我们保留对此事作出进一步反应的权利。

总台央视记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥访问斯洛文尼亚期间，同斯外长签署了有关5G网络安全的联合宣言。蓬佩奥发推特称这反映了“我们保护公民隐私和个人自由的共同承诺”。此前蓬佩奥在捷克也谈到共同建设“清洁网络”。中方对此有何评论？

赵立坚：既然蓬佩奥口口声声称要建设“清洁网络”，那么他应该先解释一下：为什么“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”等网络间谍活动后面都有美国的影子？美国情报部门为什么24小时监控全世界手机和上网电脑，甚至监听盟国领导人手机长达十多年之久？这显然是“黑客帝国”所为。美国在网络窃密方面已是浑身污迹，但它的国务卿居然有颜面提出搞所谓的“清洁网络”，真是荒谬又可笑。

美国一些人所谓“保护公民隐私和个人自由”，不过是冠冕堂皇的借口，他们以为可以以此欺骗全世界，未免太低估了世人的智商吧！从插手干预别国5G建设，到公开胁迫盟友服从美国旨意排斥华为，美国个别政客为阻止中国企业在5G领域取得领先优势，动用国家力量不择手段进行打压。他们想要的恐怕不是“清洁网络”而是“美国网络”，不是“5G安全网络”而是“美国监听网络”，不是保护个人“隐私自由”而是巩固美国“数字霸权”。

全球化时代，5G开发应由各国共商共建共享。将5G问题政治化、搞小圈子的做法不利于5G的发展，有悖公平竞争原则，也不符合国际社会共同利益。我们充分相信国际社会能够看清美国个别政客的真面目，对美国干涉别国5G网络建设合作的霸凌做法说“不”，维护公平、公正、开放、非歧视性的营商环境。

《纽约时报》记者：关于阿联酋、以色列、美国发表联合声明宣布阿以两国同意实现关系正常化一事，有评论认为这可能加剧阿联酋和伊朗关系的紧张。考虑到中国是少数能够同时与阿联酋和伊朗友好相处的国家，中方是否会就此在伊朗、阿联酋两国之间斡旋？

赵立坚：刚才我已经表明了中方的立场。中方高度重视中东地区的和平与稳定，愿继续为此发挥积极和建设性作用。

《北京日报》记者：我们注意到中非团结抗疫视频研讨会已于近期举行。能否介绍研讨会有关情况及中非抗疫合作最新进展？

赵立坚：8月11日，联合国非洲经济委员会和中国驻非盟使团共同举办中非团结抗疫视频研讨会。来自中国外交部、非盟委员会等机构官员、疾控专家、智库代表参加。中方在会上重点介绍了今年6月中非团结抗疫特别峰会成果落实进展情况。非方代表对此高度评价，表示愿同中方共同努力，全面落实峰会成果，坚定维护多边主义和国际公平正义，携手战胜疫情、造福中非人民。

中非团结抗疫特别峰会召开两个月来，中非双方紧密对接，积极落实双方领导人共识和峰会成果，各领域合作取得重要成果。中非领导人保持密切交往。双方政党、立法机构、地方交往逐步恢复。中方继续向非方提供紧缺抗疫物资援助。习近平主席夫人彭丽媛教授通过非洲第一夫人发展联合会，向非洲53国提供抗疫物资。中国已向非洲11国派遣抗疫医疗专家组，还将向几内亚、南苏丹等多国新派专家组。中非30家对口医院合作名单正在确定。中方积极落实G20缓债倡议，已同非洲10余国签署缓债协议或达成一致。建设非洲疾控中心总部项目已完成实施协议签约，正在抓紧进行开工准备。不少中方企业人员通过包机等方式赴非洲复工复产，中国对非投资逆势增长。

下一步，中方愿同非方携手努力，统筹推进疫情防控和复工复产，全面落实特别峰会成果，特别是结合非方关切和需求，加强在疫苗研发应用、贸易和投资便利化、产业本地化、电子商务等领域交流合作，推动中非合作克服疫情挑战，不断恢复并向前发展。

巴通社记者：今天是巴基斯坦独立日，你有什么想对巴基斯坦民众说的吗？另据报道，中国援助巴基斯坦的一批呼吸机已经抵达巴基斯坦。你能否介绍中方支持巴基斯坦抗击疫情的更多情况？

赵立坚：今天正值巴基斯坦独立日，我们表示热烈祝贺！相信巴基斯坦一定会在国家建设事业方面取得新的更大成就。我们祝愿中巴友谊之花开得越来越美丽！

中国援助巴基斯坦1000台呼吸机移交仪式已于昨天在伊斯兰堡国际机场举行。巴基斯坦国家灾害管理局局长阿夫扎尔向中国政府和人民表示感谢。

阿夫扎尔在移交仪式上表示，中国政府和人民在抗击新冠肺炎疫情方面给予巴基斯坦持续和大量援助，帮助巴方有效防控疫情。此外，中方还积极帮助巴方有效应对蝗灾。这些都为巴中友谊注入了新内涵。

疫情发生以来，中巴两国同舟共济、守望相助，充分体现了两国人民比山高、比海深、比蜜甜的传统友谊。中国政府十分重视支持巴基斯坦抗击疫情，中巴合作抗疫充分表明团结合作是战胜全球性挑战的有力武器。据统计，今年以来，中国政府先后向巴方提供七批抗疫物资，涉及口罩、防护服、检测试剂、呼吸机、护目镜、手术手套和测温枪等品类，物资重达100多吨。中方将继续同巴方一道携手抗疫，拓展在物资援助、经验交流、中医药和疫苗开发等领域合作，直至我们最终战胜疫情。

日本共同社记者：据报道，中国人民解放军东部战区近日进行了军事演习。从外交角度来看，你认为有关演习发出了什么信号？

赵立坚：你应该已经注意到中国人民解放军东部战区已就此发布消息。这里我可以再介绍一下有关情况。

近日，中国人民解放军东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练，进一步检验提升多军种联合作战能力。近来，个别大国在涉台问题上消极动向不断，向“台独”势力发出严重错误信号，严重威胁台海地区和平与稳定。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，战区部队组织的巡逻和训练活动，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。战区部队将时刻保持高度戒备，采取一切必要措施，坚决回击一切制造“台独”、分裂国家的挑衅行为，坚决捍卫国家主权和领土完整。

新华社记者：美国总统特朗普接受采访时称，如果任由中国政府管理香港，香港将会失去商业吸引力，不再是国际金融中心。中方有何评论？

赵立坚：中方已多次就美方的涉港谬论阐明了立场。

在此我想强调，香港国际金融中心的地位是香港几代人艰苦奋斗的结果，是中国不断深化改革开放、为香港提供最坚实有力支持的结果，更是我们一直坚决贯彻执行、维护发展“一国两制”这一既定国策的必然，绝不是哪个国家的“恩赐”，更不是谁能够予取予夺的。

彭博社记者：你对即将开始的中美经贸高级别磋商牵头人会晤有何评论？能否介绍相关安排？中方对会晤有何期待？鉴于新冠肺炎疫情，双方是否会讨论调整第一阶段经贸协议的文本内容？

赵立坚：商务部负责人已就此回答了相关问题，我可以再介绍一下。

今年1月中美签署第一阶段经贸协议以来，中方认真落实协议，有关部门为推动协议执行做了大量工作。新冠肺炎疫情和美国加严对华出口管制等限制措施，对一些商品和服务的进口产生了一定影响。在当前形势下，双方需要共同努力，加强合作，共克时艰。希望美方停止对中国企业的限制措施和歧视性做法，为落实第一阶段经贸协议创造条件。

关于你刚才提到的中美经贸高级别磋商牵头人之间的会晤，如有确切信息，中方有关部门会及时发布。

路透社记者：昨天，中国从巴西进口的冷冻鸡翅表面检测出新冠病毒。中方是否会采取进一步检验检疫措施？是否就此和有关国家进行沟通？

赵立坚：病毒是全人类的共同敌人。新冠肺炎疫情发生后，中国、巴西等国家积极采取防控举措，维护人民生命安全和身体健康。当前面对疫情防控常态化，世界各国一方面抓紧复工复产，推动经济社会发展重回正轨，一方面毫不松懈地做好疫情防控，避免疫情反弹。

至于你提到的问题，我们注意到有关报道。中方有关部门正在核实，本着友好协商、科学严谨的态度就相关事宜与有关国家进行接触。我们将统筹做好疫情防控常态化背景下的复工复产，同有关国家一道，妥善处理有关问题。

(责编：刘洁妍、杨牧)