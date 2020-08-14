新华社华盛顿8月13日电 综述：美国媒体和专家批评美新冠疫情数据“混乱”

新华社记者谭晶晶

美国疾病控制和预防中心网站数据显示，截至8月12日，过去一周全美平均每日新增新冠确诊病例53361例，较此前增幅有所下降。但与此同时，美国每日新冠病毒检测量也在下降。

一些媒体和专家认为，检测量下降、检测积压、数据反馈滞后等因素导致美国新冠疫情数据“混乱”，难以判断近期病例增速放缓是否是检测量下降所致。

哈佛全球卫生研究所主任阿希什·杰哈表示，无论出于哪些原因，检测量下降导致了流行病学家和公共卫生专家无法确定疫情真实的严重程度。他说，疫情在美国暴发已经6个月了，却没有准确数据，这“非常可悲”。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目数据显示，美国7月29日单日病毒检测量约85.3万例，之后明显下降，8月12日检测量甚至降至约47.9万例。该机构表示，近期检测量下降的地区多数集中在南部。然而在今年春季美国东北部各州疫情严重时期，并没有看到类似检测量下降的情况。

美国消费者新闻与商业频道12日报道称，在一些疫情较严重的州，检测量的下降尤为明显，这使得美国总的新冠病例数出现了偏差。以得克萨斯州为例，七天内每日平均新增病例从两周前的8203例下降至目前的7381例，降幅约10%。但同期检测量下降约53%，并且检测阳性率翻了一倍，达到约24%。

美国得克萨斯大学流行病学家凯瑟琳·特罗伊西表示，检测阳性率不断在上升，说明得克萨斯州应该进行更多检测，尤其是未来几周学校准备复课，疫情形势可能更为严峻。

杰哈表示，得克萨斯州的数据“极为令人担忧”。美国检测方面面临“真实的、新的危机”，数据混乱导致人们很难知道疫情究竟在哪些地区趋缓，哪些地区仍然严峻。

追踪全美疫情项目数据显示，除得克萨斯州外，佛罗里达州、北卡罗来纳州、田纳西州等疫情“重灾区”的检测量也都在下降。

一些专家认为，检测量下降与检测积压、结果反馈滞后等因素有关。由于美国病毒检测需求量持续激增，许多实验室需要超过一周时间才能反馈检测结果。

美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆本周表示，刚处理完自7月25日起积压的25万至30万份样本的病毒检测，根据这些结果确认的新冠病例将体现在本周的每日疫情数据中。8月12日，加州报告新增确诊病例11645例，其中6212例是先前检测积压的病例。

专家认为，目前美国新增病例增速趋缓并不代表疫情得到缓解，当检测量减少的时候，确诊病例也会相应减少。前加利福尼亚州公共卫生局局长卡伦·史密斯表示，不能仅以确诊病例数的减少来判断社区疫情出现重大变化，除非持续进行大量病毒检测。

史密斯还表示，一些地区公共卫生数据的收集方法落后，尤其是较贫困和较偏远的州，这也是导致疫情准确数据缺乏的原因之一。

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