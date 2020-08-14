综合消息：中东多国疫情形势不容乐观

新华社安曼8月13日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国新冠疫情近期持续蔓延。由于防护物资缺乏和防疫措施未获有效执行，不少国家疫情形势不容乐观，承受的防控压力越来越大。

阿尔及利亚卫生部13日说，该国新增新冠确诊病例488例，累计确诊37187例，累计死亡1341例。阿公共卫生从业者联合会主席利耶·穆拉贝当日表示，该国医护人员数月来一直缺乏N95口罩且情况不断恶化，若持续下去将导致严重后果。

伊拉克近期单日新增病例数不断攀升，13日创疫情暴发以来新高。伊卫生部13日宣布，该国新增确诊病例3841例，累计确诊164277例，累计死亡5641例。伊拉克议员里亚德·马苏德说，由于卫生防疫措施和宵禁规定未得到有效落实，未来数天伊拉克病例数可能还会大幅增长。

黎巴嫩卫生部13日说，该国新增确诊病例298例，累计确诊7711例，累计死亡92例。黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑说，黎政府决定采取隔离部分居民区等措施以防控疫情。他表示，贝鲁特港大爆炸发生后，黎巴嫩目前的防疫工作面临迫切挑战，需要国内各部门密切合作和国际社会支持。

阿曼卫生部13日宣布，该国新增确诊病例232例，累计确诊82531例，累计死亡551例。由于境内疫情依然严重，阿曼疫情防控全国最高委员会当日发布通知说，阿曼所有学校的开学日期将推迟到11月1日。

摩洛哥卫生部13日说，该国新增确诊病例1241例，累计确诊37935例，累计死亡584例。摩卫生部当日表示将在社区诊所内普及新冠病毒快速检测。当地媒体认为，此举有助于加快对感染者的排查工作和阻止病毒蔓延。

科威特卫生部13日说，该国新增确诊病例701例，累计确诊74486例，累计死亡489例。科威特政府决定，该国将从18日起进入复工复产第四阶段，恢复政府部门和私营部门的大部分工作，包括重新开放体育馆、健身馆、理发店等。

以色列卫生部13日说，该国新增确诊病例1671例，累计确诊89822例，累计死亡651例。以色列内阁当日宣布，自16日起以色列公民可自由前往克罗地亚、保加利亚、希腊旅行，只需提供核酸检测阴性报告。

另有一些中东国家13日更新了累计确诊病例数：沙特阿拉伯294519例，土耳其245635例，卡塔尔114281例，埃及96108例，阿联酋63489例。（执笔记者：冀泽；参与记者：张淼、李良勇、黄灵、杨元勇、陈斌杰、王薇、聂云鹏、陈文仙、涂一帆、郑思远、王峰、吴丹妮、苏小坡、郑一晗、熊思浩、马意翀、潘晓菁、陈霖）

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