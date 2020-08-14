综合消息：多国人士呼吁美国以实际行动推动中美关系回到正确发展轨道

新华社北京8月14日电 综合新华社驻外记者报道：就美国执政当局单方面挑起事端，采取一系列干涉中国内政、损害中方利益、严重破坏中美关系的行为，多国人士高度关切，指出中美关系是世界上最重要的双边关系之一，维护和稳定中美关系关乎世界和平、稳定和发展，美方应立即停止干涉中国内政，与中方相向而行、妥处分歧，以实际行动推动双边关系尽快回到正确发展轨道。

印度孟买观察家研究基金会前主席苏廷德拉·库尔卡尼指出，全球化时代，各国相互联系和依存程度加深，美国政府寻求遏制和孤立中国的政策与时代潮流背道而驰，注定失败。在新冠疫情肆虐全球、各国本应团结合作共克时艰之际，美国与中国交恶对两国乃至世界没有任何益处，期待两国妥善管控分歧，推动双边关系回到正确轨道。

巴西里约热内卢州立大学国际关系专家毛里西奥·桑托罗指出，美国一些政客出于政治私利，挑起事端，将中美关系推到十分危险的境地，是对两国乃至世界和平发展极不负责的做法。两国在一些领域出现竞争甚至分歧本属正常，但应求同存异，诉诸对话而非对抗来解决分歧。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院中国经济与政治学系主任安里·沙拉波夫表示，建交40多年来，中美两国利益深度交融，美国一些政客叫嚣与中国“脱钩”，不仅有损两国利益，也无益于国际社会的共同利益。美方必须停止对中国内政的无理干涉。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福指出，美国政府对中国内政横加干涉，试图将抗疫不力责任和错误转嫁给中国。面对美方蓄意污蔑和挑衅，中方回应有理有节，体现出负责任大国气度。中美关系对世界和平与发展影响深刻，在新冠疫情肆虐、世界经济衰退的当下，国际社会希望双方尽快化解分歧，为全球抗击疫情和经济复苏做出贡献。

以色列国家安全研究所高级研究员、前以色列驻欧盟大使奥代德·埃兰认为，中美完全“脱钩”是不现实的，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一，通过更为稳定、成熟的对话机制来处理双边关系中的分歧，不仅对两国，也对世界十分重要。

智利瓦尔帕莱索大学公共管理学院学者毛里西奥·罗德里格斯说，中美关系近期出现的紧张局面完全由美国政府单方面挑衅和威胁行为所引起。中国一直致力于稳定中美关系，努力维护多边体系有效运行。中美关系的健康稳定发展不仅关乎两国利益，也事关世界的当下与未来，国际社会希望两国能够妥善处理分歧，避免对抗冲突升级。（参与记者：王建刚、栾海、胡晓明、赵焱、陈威华、蔡国栋、郑一晗、尚昊、陈文仙、尹南）

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