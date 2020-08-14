全球确诊超2000万 俄罗斯率先注册首支新冠疫苗

人民网北京8月14日电 过去一周，全球疫情要览如下：全球确诊超2000万，世卫组织专家称“零号病人”并不总是来自首个聚集性疫情地点。美国确诊数再破高点，已超500万，其中包括38万儿童。俄罗斯率先注册全球首支新冠疫苗，多国表态将联手生产疫苗。韩国检出3例变异新冠病毒，计划向世卫组织报告相关情况并进一步进行分析。

世卫组织：全球确诊超2000万 “零号病人”不一定来自武汉

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间13日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加276398例，达到20439814例；死亡病例增加6933例，达到744385例。

当地时间8月10日，世卫组织召开新冠肺炎例行发布会，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，“零号病人”并不总是来自首个聚集性疫情地点，而是经常在疫情出现前就已存在，但可能来自其他地点。所以应保持开放心态，遵循证据、数据和科学，希望能发现新冠病毒在何处跨越了物种进行传播。

美国确诊超500万 38万儿童确诊

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情统计数据显示，9日，美国累计确诊病例超过500万例。13日，这一数据已超过520万，死亡病例超过了16.6万。此前，美国确诊病例从400万例上升至500万例，仅用了17天时间。

此外，美国儿科学会和儿童医院协会联合发表的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过38万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。

然而，特朗普连日来多次在公开场合和社交媒体上辩称“儿童对新冠病毒免疫”，试图推动学校复课，以带动美国经济的运转。

俄罗斯率先注册全球首支新冠疫苗 将在未来两周内产出

11日，俄卫生部首次对俄研制的一款新冠疫苗给予国家注册。其研制单位“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心主任金茨堡12日表示，该疫苗已被命名为“卫星V”，其第3期试验于12日开始，将持续约5个月。

12日，俄罗斯卫生部部长穆拉什科宣布，首批俄罗斯新冠疫苗将在未来两周内产出，医务工作者及高感染风险群体将首先进行接种。穆拉什科补充道，疫苗的生产将只针对俄罗斯国内市场。

多国表态将联手生产新冠疫苗

巴西巴拉那州与俄罗斯直接投资基金12日达成谅解备忘录，拟就俄罗斯首款新冠疫苗的生产和推广合作。南美地区最大经济一体化组织南方共同市场同样表达意向，愿与俄方商谈疫苗事宜。

阿根廷总统同一天确认，阿根廷和墨西哥将联合生产欧洲制药企业阿斯利康研发的新冠疫苗。

印度最大疫苗制造商“印度血清研究所”7日与阿斯利康和美国诺瓦瓦克斯公司签署协议，将生产由这两家企业各自研发的新冠疫苗并提供给贫困国家。

全球多国政要感染新冠病毒

利比里亚卫生部13日说，利比里亚副总统朱厄尔·泰勒感染新冠病毒。

据俄罗斯媒体12日报道，俄副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫新冠病毒检测结果呈阳性。

委内瑞拉新闻通讯部长豪尔赫·罗德里格斯12日说，他的新冠病毒检测结果呈阳性。

巴西圣保罗州州长若昂·多利亚12日宣布，他本人新冠病毒检测结果呈阳性，但目前身体状况良好，属无症状感染。

韩国检出3例变异新冠病毒

韩国防疫当局10日在境外输入病例中，发现3种影响传染的“突刺蛋白”(spike protein)变异病例。据韩国中央防疫对策本部10日介绍，从来自巴基斯坦的确诊患者体内病毒中发现2种变异，来自乌兹别克斯坦的确诊患者体内病毒则出现1种变异。

韩国微生物研究室教授白顺英（音）表示，突刺蛋白的立体结构发生改变，说明病毒的感染性、传播力也可能发生变化。韩国防疫部门正计划向世卫组织报告相关情况并进一步进行分析。

英国将拨款升级医院急诊设施应对疫情

英国政府11日宣布将拨款升级医院的急诊设施，以提高该国应对冬季新冠疫情再次暴发的能力。

据介绍，政府为英国国民保健制度117个信托基金拨款合计3亿英镑（约合3.9亿美元），用于升级这些信托基金关联医院的急诊设施，如扩大等待区域、增加问诊隔间等，从而提高医院接诊以及预防病毒传播的能力。

这一医院设施升级计划将在明年初之前全部完成。

非洲新冠病例数超106万 多国疫情恶化

非洲疾病预防控制中心12日发布的数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例1066505例，累计死亡23886例，累计治愈760030例。纳米比亚、津巴布韦、肯尼亚等国疫情发展较快，一些非洲国家实施更为严格的防控举措。

哥伦比亚新冠病例数超40万 10天增10万

新冠疫情仍在哥伦比亚快速蔓延。哥国家卫生研究院11日报告，过去24小时哥新增确诊病例12830例，累计达410453例；累计死亡13475例。

目前，哥累计新冠确诊病例数在拉美地区仅次于巴西、墨西哥和秘鲁。哥累计确诊病例数从30万例增至40万例仅用10天，单日新增病例数多次刷新最高纪录。

罗马尼亚单日新增病例数创新高 鼓励痊愈者捐血浆

罗马尼亚官方13日公布的新冠疫情统计数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1454例，新增死亡病例53例，两项数据均创疫情暴发以来新高；累计确诊病例增至66631例，累计死亡病例增至2860例。

当天，布加勒斯特市政府通过名为“捐献血浆 拯救生命”的计划，鼓励新冠痊愈者捐献血浆以救治更多患者。根据该计划，每个布加勒斯特捐献者将获得价值1000欧元的购物券，可购买药品、食品等。

秘鲁新冠病例近50万 政府出台新防疫措施

秘鲁卫生部12日公布的统计数据显示，该国累计确诊病例已达498555例，死亡病例为21713例。据世界卫生组织统计，目前秘鲁累计确诊病例数在全球各国中位居第七，在拉美地区仅次于巴西和墨西哥。

为遏制疫情快速蔓延，比斯卡拉12日宣布了新的防疫措施，包括自16日起全国恢复每周日全民居家隔离，但允许外卖业务；疫情严重的阿雷基帕等5个省和34个地区继续或重新开始实行每天居家隔离政策；严禁家庭聚会和社交聚会；14岁以下少年儿童每日可在成年人陪伴下在住所附近500米范围内外出活动30分钟等。

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