报告显示中国在美投资助力美国经济增长

新华社华盛顿8月12日电（记者许缘 高攀）美国中国总商会12日发布的《2020年在美中资企业商业调查报告》显示，截至2019年，成员企业在美投资超过1230亿美元，有助于美国本土就业增加和经济增长。

报告显示，美国中国总商会成员企业在美直接雇佣约22万名员工，间接支持美国各地超过100万个就业岗位，通过增加本土采购、房屋和生产设备租赁以及创造或保留就业机会，为美国带来经济利益。同时，中国企业在美设立办事处、兴建工厂创造大量商机，帮助当地企业获得新机遇和额外收入来源。

报告说，中国企业仍将美国视为重要投资目的地。调查显示，有51%受访企业认为美国是中国企业的优先投资目标之一。

但报告同时指出，由于美国扩大外国投资委员会审查范围等做法，超过25%的中国企业在美投资受到影响，拟议投资甚至总体业务战略出现变化。

报告说，中美经贸关系在过去30年里大幅扩张，但自2018年以来遭遇双边贸易额下降和双向外国直接投资放缓。调查显示，78%的受访企业认为，中美经贸摩擦给企业发展带来负面影响。同时，美国一系列针对中国科技企业的做法或将深刻改变今后中国在美投资格局。

美国中国总商会成立于2005年，旨在促进中美两国商业交流与合作。该机构拥有约1500家会员企业，包括中资企业及与中国有业务往来的跨国企业和美国当地企业。

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