新华国际时评：谭德塞点赞卢旺达抗疫的深意

新华社内罗毕8月13日电 题：谭德塞点赞卢旺达抗疫的深意

新华社记者曹凯 吕天然

全球新冠肺炎确诊病例日前已突破2000万，严峻事实警示人们：疫情仍在肆虐，防控亟待加速。在此背景下，东非国家卢旺达有效遏制住疫情，其做法获得世界卫生组织总干事谭德塞连连点赞。

卢旺达卫生部11日晚报告，全国累计确诊新冠病例2171例，治愈1478例，死亡7例。该国新冠发病率和死亡率远低于地区和世界平均水平。谭德塞肯定卢旺达抗疫成效，实际上传递了这样的积极信号：只要重视防疫、严密组织、认真落实，就有可能在和病毒的较量中不落下风。

政府强有力的领导为卢旺达防控疫情提供了重要保障。3月14日卢旺达报告第一例新冠确诊病例，卢旺达总统卡加梅随即发表讲话，呼吁民众提高防护意识。一周后，卢旺达即宣布严格的“封城”举措，包括关闭边境，要求民众居家，禁止跨区旅行等，成为非洲最早宣布“封城”的国家之一。政府还成立了由总理领导的国家特别工作组，组建由400多名各领域专业人士组成的全国指挥中心。

尊重科学、严格防控是卢旺达有效抑制病毒传播的关键。卢旺达严格实施世卫组织推荐的疫情防控和治疗措施，建立了全国疫情防控体系，包括实施新冠检测、追踪和隔离，落实保持社交距离、勤洗手和戴口罩等措施，在特定地点开展大规模检测，对国际航班抵达旅客进行强制检测等。从国家到社区，卢旺达制定了清晰的指导方针并通过媒体加强宣传。政府还同宗教领袖合作，在宗教活动中介绍新冠疫情防控举措。

特殊时期，政府加大财政投入，有力保障了新冠疫情防控的成效。卢旺达政府在疫情初期就编制了7300万美元疫情防控专项预算，用于建立检测实验室，检测和治疗病人，追踪和隔离密切接触者。卢旺达检测能力已从最初每天300至400个样本提升至目前每天4000至5000个。除搭乘国际航班入境的旅客外，卢旺达在国内开展的强制性检测和治疗均免费。

新技术手段的运用为卢旺达疫情防控提供了有力支撑，并将疫情对经济民生的影响降到最低。在首都基加利国际机场，一台机器人正在抵达大厅内四处游走，检测旅客体温。在全国“封禁”期间，卢旺达警方利用无人机播放防疫规定，装有扩音器的汽车或摩托车穿行在卢旺达街道，广播防疫注意事项。疫情期间电商的持续运营、网络视频会议的使用有效减少了接触，并保持了经济活力。作为与阿里巴巴共同建设非洲首个eWTP项目(电子世界贸易平台)的国家，卢旺达的咖啡等特色产品疫情期间仍源源不断地销往中国。

一个好汉三个帮。包括中国在内的国际社会也为卢旺达提供了强有力的抗疫支持。中国浙江大学医学院附属邵逸夫医院11名专家以视频远程对话方式，和卢旺达政府官员、多家治疗新冠肺炎定点医院负责人和一线抗疫医生们交流应对新冠疫情经验。中国政府、民间机构和企业也向卢旺达捐赠了大量口罩、红外测温仪、防护服和鞋套等急需的抗疫物资。

目前，非洲大陆新冠确诊病例超过105万，但仍有多个国家新冠累计确诊病例数低于5000，遏制疫情的窗口期仍然存在。卢旺达的实践说明，如果采取适当措施，非洲大陆仍有很大机会遏制新冠疫情蔓延。

国际社会也应该看到，非洲仍面临医疗卫生系统薄弱、检测能力严重不足、贫困人口众多、粮食安全和难民问题等挑战，疫情打击下的非洲经济也可能陷入衰退，非洲国家抗疫，不仅需要依靠自身努力，也亟需国际社会的有力应援。

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