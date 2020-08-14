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财经观察：疫情下主要经济体数据亮“红灯”

2020年08月14日15:52  来源：新华网
 

新华社北京8月13日电财经观察：疫情下主要经济体数据亮“红灯”

新华社记者宿亮

“经济创纪录下滑”“有记录以来最大跌幅”……各国第二季度经济数据近日陆续出炉，多数主要经济体数据“探底”。

冰冷数据的背后是大量民众失业、收入和生活水平下滑。不少分析人士担心，如果新冠疫情得不到有效控制，经济图表上的下行曲线恐怕仍将持续。

主要经济体“普跌”

“爬坡”过程缓慢，“下坠”却走出陡峭曲线。近年来原本就增长乏力的主要经济体，因疫情遭遇前所未有的沉重打击。

主要经济体第二季度数据近日陆续出炉。英国国家统计局12日公布数据显示，今年第二季度英国国内生产总值（GDP）环比萎缩20.4%，陷入有记录以来最严重衰退。

此前，备受关注的美国经济创下1947年有记录以来最大降幅，第二季度实际GDP按年率计算下滑32.9%。

欧盟统计局数据显示，欧盟和欧元区第二季度GDP环比分别下滑11.9%和12.1%，其中下降最为严重的是西班牙，降幅为18.5%；降幅最小的立陶宛也环比下降5.1%。欧洲一体化“发动机”法国和德国环比降幅分别达到13.8%和10.1%。

此外，俄罗斯、瑞典、韩国、墨西哥、菲律宾、印度尼西亚等已经公布第二季度经济数据的国家，也都承受着不同程度的经济萎缩。

除GDP，其他数据也亮出“示警”红灯。如近期公布的日本上半年经常项目顺差自2015年以来首次在上半年降至10万亿日元（1美元约合106.7日元）以下，巴西第二季度工业生产同比下降19.4%……

扶助民生待“续费”

数据跌，让决策者恼；经济伤，让民众痛。疫情带来生命和健康之忧，经济下滑则进一步带来收入和生活水平之愁。

美国劳工部6日公布的数据显示，截至8月1日一周，美国首次申请失业救济人数已经持续20周超过100万人。欧洲方面，尽管大量采用短时工作制来阻止失业率攀升，但德国7月失业率为6.4%，前一月持平。

新兴经济体方面，巴西第二季度失业率也上升至13.3%，就业人数比第一季度减少890万，降幅达9.6%，为有统计以来最大降幅。

失业人数持续增长，政府相关救助措施有待“续费”。美国两党对疫情纾困计划分歧明显，争执不下。而英国政府推出的工资保障计划将于10月结束，不少分析人士担心届时会有更大规模的“失业潮”。

近年来，服务业在全球范围不断增长，成为重要的经济拉动力量。但面对疫情下的“社交距离”，旅游、酒店、航空等产业步履维艰。

联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭11日表示，非洲部分国家经济发展依赖旅游业及酒店业，但疫情防控措施每个月给非洲造成约690亿美元经济损失。

科学、合作构建“确定性”

尽管各经济体纷纷推出大规模经济刺激计划，但疫情下世界经济的最大特征仍是“不确定性”。分析人士表示，各国面临复工复产的巨大压力，只有在做好疫情防控的前提下，才有可能变“不确定性”为“确定性”，推动经济稳定复苏。

美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里日前表示，疫情在美国持续快速蔓延，美国当前应对措施并不奏效，应该在全国范围内实施“更严格的封锁措施”以控制疫情。

卡什卡里和明尼苏达大学传染病研究和政策中心主任迈克尔·奥斯特霍姆在《纽约时报》发表文章认为，在疫情得到控制前，美国不会实现强劲经济复苏。

“科学复工复产”，这是不少分析人士谈到疫情下世界经济恢复时所强调的。所谓“科学”，就是在有效控制疫情的前提下，逐步恢复经济活动。不少经济学家指出，由于防控措施得当，中国复工复产稳步推进、主要指标持续改善，为全球抗击疫情和经济复苏提供了有益启示。

科学防控疫情、推动复工复产更离不开全球合作。世界银行副行长杰伊拉·帕扎尔巴舍奥卢强调，国际社会必须团结起来，促进经济复苏，以防更多人失业和陷入贫困。（参与记者：杨海若、高攀、许缘、熊茂伶、宫若涵、陈晨、朱晟、张雨花、吴昊、郑昕、袁梦晨、何媛、余谦梁、郑世波、付一鸣、王守宝）

(责编：艾雯、燕勐)
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