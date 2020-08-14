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综述：全球新冠病例2000万之际“数读”疫情 美国占四分之一

2020年08月14日15:30  来源：新华网
 

新华社北京8月13日电 综述：全球新冠病例2000万之际“数读”疫情 美国占四分之一

新华社记者张莹

世界卫生组织12日数据显示，全球累计新冠确诊病例已超过2000万例，累计死亡病例超过73万例。其中，美国作为世界上疫情最严重的国家，累计确诊病例数占全球总数的约四分之一。“数读”疫情还可以发现如下一些特点。

疫情仍在加速蔓延。世卫组织6月29日报告全球累计确诊病例达到1000万例，这距离世卫组织首次收到病例报告约有半年，而从1000万例增长到2000万例仅历时44天。

世卫组织官网统计数据显示，近期全球每日新增确诊病例数仍处于高位，过去一周平均每天新增病例约25万例。全球日增病例数自7月3日首次超过20万例以来，仅有4天处于20万以下。最高纪录出现在8月1日，当天全球新增确诊病例超过29.7万例。世卫组织当天宣布，新冠疫情仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并认为疫情预计将持续很长时间。

（国际疫情）（4）世卫组织：全球新冠确诊病例累计已超2000万例

8月12日，人们戴着口罩在澳大利亚悉尼歌剧院旁交谈。新华社发（胡泾辰摄）

据世卫组织12日发布的最新一期疫情形势报告，全球累计确诊病例数超过2016万例，累计确诊病例达“百万级”的国家有美国、巴西和印度，分别超过503万例、305万例和232万例。

疫情最严重的美国仍处于高位平台期。美国疾病控制和预防中心数据显示，7月24日美国单日新增病例74818例，创下疫情暴发以来最高纪录；近日增速略有放缓，过去一周平均单日新增约5.3万例。

据美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目数据，美国单日新增死亡病例仍在高位徘徊，过去一周的日均新增死亡超千例。

据美国约翰斯·霍普金斯大学13日有关统计数据，美国有三个州累计确诊病例超50万，分别为加利福尼亚州超59万、佛罗里达州超55万、得克萨斯州超52万。有三个州累计死亡病例过万，分别为纽约州超3.2万、新泽西州超1.5万、加利福尼亚州超1万。

美国的疫情数字，很大程度上使得全球疫情“震中”转移到世卫组织对全球划分的6个区域中的美洲区。截至12日，该区域累计病例数近1080万例，超过全球的一半。

巴西累计确诊和死亡病例数仅次于美国。据巴西卫生部统计，巴西单日新增病例峰值也出现在7月下旬，7月29日单日新增确诊69074例；8月2日至8日的一周，平均每天新增确诊和死亡病例分别为43505例和988例，较前一周有所减少。但当地专家认为巴西疫情仍处于高位稳定期，拐点尚未到来。

欧洲区曾是疫情“震中”，近来疫情有所缓解，多国开始实施分阶段解封措施。截至12日，欧洲区累计病例在世卫组织划分的6个区域中位列第二，达364万例。欧洲各国政府的防疫措施趋向常态化。

（国际疫情）（6）世卫组织：全球新冠确诊病例累计已超2000万例

8月12日，防疫人员在印度尼西亚梭罗为一名男子进行新冠病毒检测取样。新华社发（马尔迪摄）

东南亚区包含另一个病例“百万级”国家印度。截至12日，东南亚区累计病例超275万例，其中印度累计确诊病例超232万例，占绝大多数。8月以来，印度日增确诊病例均超过5万例并呈上升趋势。分析人士认为，城市贫民窟感染率高、疫情向广大农村地区蔓延、疫情防控和维持经济难以平衡是印度当前抗疫面临的三大难题。

东地中海区有5个病例“十万级”国家，分别为伊朗、沙特阿拉伯、巴基斯坦、伊拉克和卡塔尔，截至12日累计病例分别超33万例、29万例、28万例、15万例和11万例。该区域一些国家面临抗疫和战乱双重压力，专业人士认为，由于检测能力严重不足，战乱国家实际感染人数可能高于政府数据。

非洲区病例数最多的国家是南非，累计病例超56万。另据非洲疾病预防控制中心数据，非洲54个国家已全部出现疫情。除南非外，疫情较为严重的国家还包括尼日利亚、加纳等。为防止疫情扩散，超过30个非洲国家处于“全面关闭边境”状态。

（国际疫情）（2）世卫组织：全球新冠确诊病例累计已超2000万例

8月12日，警察在菲律宾马尼拉街头进行防疫检查。新华社发（乌马利摄）

目前西太平洋区累计病例数在世卫组织划分的6个区域中位居最末，但是由于日本、澳大利亚等疫情一度得到控制的国家反弹明显，过去一周该区域新增确诊和死亡病例的增幅较大。菲律宾是该区域唯一病例达“十万级”国家，截至12日累计确诊病例超13.9万例。

世卫组织总干事谭德塞近日表示，虽然数据背后是巨大的痛苦和折磨，但抗疫成功的希望仍在。（参与记者：刘曲、周星竹、宫若涵、张兴军、谭晶晶）

(责编：艾雯、燕勐)
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