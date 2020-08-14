新华国际时评：确诊破2000万 全球抗疫亟需“加速度”

新华社日内瓦8月12日电 题：确诊破2000万 全球抗疫亟需“加速度”

新华社记者杜洋 陈俊侠

据世卫组织12日公布的数据，全球新冠肺炎确诊病例已突破2000万例大关。这再次提醒人们：疫情还在蔓延，防控亟需加速。

从新冠病毒被发现到6月29日确诊病例数突破1000万，时间达半年多；而病例数从1000万升至2000万，用时仅40多天。全球疫情总体呈加速扩大态势。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安不无遗憾地指出，病毒“没有大脑”，但有大脑的人类在与其对决中暂时没能胜出。

面对未知病毒，不少国家积极行动，比较有效控制疫情，同时努力走好疫情防控和重启经济的“平衡木”。令人遗憾的是，在这场全人类同病毒的战役中，某些国家的政客忙于将疫情政治化，导致世界无法团结一致有效应对挑战。

人类原本有足够的智慧应对病毒，轻敌与傲慢却让一些国家贻误了早期防控的战机。正如世卫组织总干事谭德塞反复强调的，当1月30日世卫宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”时，中国以外的确诊病例不到100例，且没有死亡病例，世界原本有足够的回旋余地抑制疫情。

人类原本有足够的智慧应对病毒，疏于防范和急于全面重启经济却导致一些国家的疫情严重反弹。回顾疫情发展态势，人们不难发现，欧美地区疫情控制最好的时期是5、6月份，7月份以来感染率突然飙升的原因，一方面是年轻人在北半球暑假期间放松警惕，另外就是某些国家政府仓促重启经济，造成严重后果。

人类原本有足够的智慧应对病毒，但个别国家借疫情搞污名化和政治化却在不断破坏全球抗击疫情的合作。某些国家的政客将新冠病毒污名为“中国病毒”，刻意将人与自然的矛盾引向意识形态冲突，意图以此化解因抗疫不力而导致的民众不满，将“锅”甩给他人。疫情政治化也让世界在面对二战结束以来最严重的公共卫生危机时难以团结一致，相扶相携共御强敌。

2000万人确诊，人类应该聆听有识之士的呼声。疫情甫起时，谭德塞就曾强调全球抗疫的关键在“避免政治化”。英国著名医学杂志《柳叶刀》总编辑理查德·霍顿也强调，新冠疫情是个医学问题，各国间应建立一种新的契约，即决不能通过威胁而是要通过合作来解决问题。他说：“新冠疫情期间是朋友之间和解、尊重和诚实的时刻。”

2000万人确诊，人类应该展现出万物之灵的真正智慧。应对新冠病毒的方法并不复杂——各国决策者要拿出互相团结的政治意愿，引领世界共同抗疫；各国民众要克服防疫带来的不便，重视病毒并全面防范。正如谭德塞所说，如果政府做好检测、接触者追踪等环节，社区落实好卫生、口罩等方面的要求，就可以把疫情影响降到最低。只有如此，人类才能将未来掌握在自己手中。

“万人操弓，共射一招，招无不中”。面对致命病毒，人类需要重视和利用好科学，更需要坚定立场，旗帜鲜明地提倡国际合作，对破坏合作的人说不。唯有如此，才能为全球抗疫凝聚新动能，助人类“加速度”跑赢与病毒的较量。

(责编：艾雯、燕勐)