新华社开罗8月13日电 综述：大爆炸令黎巴嫩经济雪上加霜

新华社记者闫婧 李良勇

8月13日，黎巴嫩首都贝鲁特因爆炸造成的废墟仍未被完全清理。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

黎巴嫩总统奥恩12日表示，首都贝鲁特港口区大爆炸造成的经济损失初步估计超过150亿美元。另有分析人士预计，重建港口及推动相关改革，将使政府面临300亿美元的财政压力。

本月4日，港口区爆炸后，贝鲁特连续多日发生大规模示威。黎巴嫩总理迪亚卜10日宣布政府集体辞职。本届内阁于今年1月完成组阁。

贝鲁特港是地中海东岸重要的物流枢纽，也是黎巴嫩货物进出口及转运的最主要港口，承担本国货物进出口总量的八成以上。有专家估计，贝鲁特港无法运营意味着每月损失数十亿美元。

国际援助黎巴嫩视频会议决定向黎巴嫩提供价值2.98亿美元的紧急人道主义援助。分析人士表示，相比实际损失，这一援助规模只是杯水车薪。

8月13日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一些志愿者清理爆炸造成的废墟。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

爆炸令原本就身陷困境的黎巴嫩经济雪上加霜。

总部位于华盛顿的国际金融协会最新数据显示，贝鲁特港口大爆炸后，黎巴嫩今年经济的萎缩幅度预计将提高至24%。此前，国际货币基金组织（IMF）预测，该国经济今年萎缩12%，主要原因是食品价格飙涨、货币崩溃和新冠疫情影响。

8月13日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一名居民走过一处救灾点。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

近年来，黎巴嫩经济持续低迷，公共债务高企，失业率居高不下。爆炸发生前，黎巴嫩因拖欠巨额外债，陷入1943年独立以来最严重的经济危机。自今年3月以来，黎巴嫩美元短缺导致货币实际价值严重贬值，通货膨胀率飙升。

由于经济改革进展缓慢，黎巴嫩政府此前与IMF援助谈判陷入僵局。国际评级机构穆迪公司此前将黎巴嫩主权信用评级下调至最低级。穆迪公司认为，由于缺乏合理的经济和财政政策改革，黎巴嫩持续获得外部资金支持的可能性很小。

分析人士表示，黎巴嫩经济相关问题累积已久，在眼下多重危机下，政府集体辞职并不能解决根本问题，反而可能导致此前拟定的金融救助计划和经济改革方案停滞。

8月13日，黎巴嫩首都贝鲁特的一个车站在爆炸中完全被毁。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是8月13日在黎巴嫩贝鲁特港拍摄的被炸毁的仓库。 新华社记者 李良勇摄

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