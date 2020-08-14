联合国驻华系统举办《2020青年联议会》对话活动

人民网北京8月13日电（记者李琰）在8月12日国际青年日到来之际，联合国驻华系统携手新华社“声在中国”等共同举办对话节目《2020青年联议会》。此次对话是联合国驻华系统为实现联合国75周年（UN 75）全球对话倡议而开展的工作的重要组成部分，旨在促进中国青年更广泛地参与实现2030可持续发展目标。节目以开放论坛的形式，邀请6位联合国可持续发展中国青年倡议人分享他们的经验，讨论他们对可持续未来的愿景。

自2000年首次设立纪念日以来，国际青年日一直致力于聆听青年人的发声、促进青年议题的讨论和支持青年行动，并呼吁将其纳入全球决策过程。此次对话节目聚焦今年国际青年日的主题“青年参与全球行动”，强调如何在地方、国家和全球层面实现年轻人的参与，以推动持久变革。

联合国秘书长古特雷斯在向国际青年日致辞的视频中说：“青年一代实现理想意味着，要大大提高对包容青年、青年参与、青年组织和青年倡议的投资。”

2020年是联合国成立75周年，突如其来的新冠肺炎疫情深刻影响了中国和世界各地青年人的生活。距离实现2030年议程仅剩10年时间，UN 75全球对话倡议旨在就全球所面临的挑战展开世界上最大范围的对话，并促进更大程度的国际合作。在如此艰难的时期，要倾听所有人的声音，就需要更多的青年受众在线参与，这已成为UN 75全球对话倡议开展工作的优先事项。

自5月份启动以来，由12家联合国机构举办的“中国青年对话未来”系列活动与青年群体进行了一系列创新性讨论。在这些对话中，入选的青年代表通过设计应对全球挑战的解决方案，与联合国代表、国内专家以及意见领袖展开互动，充分展现了青年的创造力和创新能力。《2020青年联议会》作为系列活动的收尾与高潮，展示出联合国驻华系统成功实现了与各领域的创新青年对话。

《2020青年联议会》邀请参与“中国青年对话未来”系列活动的一位青年代表，19岁的赵晨作为青年倡导者发表演讲。他以自己的经历出发，重点讲述了中国超过1700万视障人士所面临的日常困难。由于日益发展的科学技术的可及性和普及性，赵晨对未来充满了希望，相信随着更多的“科技向善”，他和许许多多视障人士将不再感受到“身体上的挑战”。

其他青年倡导者还包括当选“2018北京榜样”的海军陆战队退役军人宋玺、创新驻村干部金达芾、网络作家袁野、演员俞灏明和歌手希林娜依?高。

“可持续发展目标仍将是联合国和许多在座杰出青年所肩负的重要使命，你们将是地球明天的接班人。”联合国代理驻华协调员洪腾博士在联议会活动中如是说。

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