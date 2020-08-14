人民网>>国际

有情有义、有声有色

图解：上半年中国外交工作报告，请查收！ 

2020年08月14日09:34  来源：人民网-国际频道
 

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved