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不满土耳其地中海钻探　法增军事部署示硬

2020年08月14日09:11  来源：新华网
 

法国总统府12日证实，总统埃马纽埃尔·马克龙与希腊总理通电话，就土耳其在地中海东部海域钻探石油和天然气表达担忧，决定向那里增强军事部署。

围绕地中海能源储藏，希腊近期与土耳其关系紧张。

【法国：增部署】

法国总统府在一份声明中说，在与希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯通话过程中，马克龙对希土关系紧张表达担忧。

截至12日，土耳其“奥鲁奇·雷伊斯”号科考船连续三天在希腊迈伊斯蒂岛以南海域勘探，土耳其多艘海军舰船“护航”。

法国总统府的声明说，法国将临时向那里增加军事部署，从而“监督局势，彰显法方维护国际法的姿态”。

围绕地中海能源开发，欧洲联盟国家希腊和塞浦路斯与土耳其争端不断。土耳其去年与利比亚民族团结政府签署“海事管辖权”谅解备忘录，寻求在地中海东部获得更大面积专属经济区，遭到希腊、塞浦路斯强烈反对。欧盟多次就此事“敲打”土耳其，法国等国也声援希腊和塞浦路斯，呼吁欧盟制裁土耳其。

【希腊：不怕事】

希腊总理米佐塔基斯12日敦促土方“展现理智”。

“我方期待理智能占上风，这样或许可以诚心诚意地重启对话，”他在一份声明中说，“现在这么多军事资源汇集在一处，有擦枪走火的危险。”

希腊多艘军舰正在监视“奥鲁奇·雷伊斯”号动向，要求这艘勘探船尽快离开希腊大陆架。米佐塔基斯说，希腊不会寻求局势升级，但“不会不回应挑衅行为”。

按照美联社说法，土耳其把塞浦路斯大部分专属经济区划入本国大陆架范围，同时宣称对希腊管辖的部分爱琴海和克里特岛近海地区拥有主权。

希腊外交部长尼科斯·登迪亚斯定于13日访问以色列。以色列同样是地中海东部海域资源利益攸关方。

【土耳其：愿意谈】

土耳其7月底宣布暂停“奥鲁奇·雷伊斯”号勘探“一小段时间”，以便与希腊谈判。

希腊与埃及6日签署海上边界协议，在地中海东部划设两国钻探石油和天然气的专属经济区。受这一事件促动，土方次日宣布恢复勘探。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安10日在全国电视讲话中说：“我们不能允许（一些国家）无视像土耳其一样的大国、试图把我们囚禁在海岸以内。”

他同时提及对话可能：“让我们地中海（沿岸）国家聚在一起，为保护所有各方利益而找到一套办法。”（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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