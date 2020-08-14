多国将联手生产新冠疫苗

巴西一个州与俄罗斯直接投资基金12日达成谅解备忘录，拟就俄罗斯首款新冠疫苗的生产和推广合作。南美地区最大经济一体化组织南方共同市场同样表达意向，愿与俄方商谈疫苗事宜。

阿根廷总统同一天确认，阿根廷和墨西哥将联合生产欧洲制药企业阿斯利康研发的新冠疫苗。

【巴西“接单”俄疫苗】

俄罗斯直接投资基金12日证实，将同巴西南部巴拉那州多家制药企业组织俄罗斯“卫星V”疫苗的生产以及这款疫苗在巴西等拉丁美洲国家的分配。俄罗斯直接投资基金和研发疫苗的“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心不久后将向巴拉那州技术研究所提供疫苗临床试验结果。

俄罗斯卫生部11日注册这款新冠疫苗。俄总统弗拉基米尔·普京说，经过必要测试，“卫星V”疫苗被证明安全有效，能够针对新冠病毒提供持久免疫力。

巴拉那州与俄方签约后，巴拉那州技术研究所随即确认，有望在2021年下半年生产这款疫苗。这一机构说，如果获得巴西卫生监督局批准，可能在确定生产日期以前进口这款疫苗。

俄罗斯驻巴西大使谢尔盖·阿科波夫在视频签约仪式上说，合作目的是双方在研发和试验方面互相帮助，最后推动疫苗投产。

路透社报道，俄罗斯驻巴西大使馆已经同巴西东北部巴伊亚州商谈类似谅解备忘录，可能签署协议。

南方共同市场议会主席奥斯卡·拉沃尔德同一天说，南共市议会把俄罗斯这款疫苗视为拉美国家的“希望之窗”，希望与俄政府代表就疫苗事宜商谈。

【阿根廷、墨西哥携手供拉美】

阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯12日在记者会上说，阿根廷和墨西哥将联合生产数百万剂由英国牛津大学和药企阿斯利康研发的新冠疫苗。

费尔南德斯说，阿根廷和墨西哥投入生产将确保拉美地区疫苗供给“及时、充足”。这两个国家已经和阿斯利康签署协议，为巴西以外拉美国家生产1.5亿至2.5亿剂疫苗，可能2021年上半年交付。

阿斯利康研发的这款疫苗定价每剂3美元至4美元。按照费尔南德斯的说法，这份协议让阿根廷“松了一口气”，将以合理价格获得疫苗。

这款疫苗目前处于临床试验第三阶段。先前超过1000人的临床试验证实疫苗安全、能够形成免疫力。

【低价疫苗供贫困国家】

印度最大疫苗制造商“印度血清研究所”7日与阿斯利康和美国诺瓦瓦克斯公司签署协议，将生产由这两家企业各自研发的新冠疫苗并提供给贫困国家。

上述消息由位于瑞士日内瓦的“疫苗联盟”宣布。两家药企研发的疫苗定价每剂至多3美元。一旦获得相关监管机构认证，“印度血清研究所”最快可在2021年上半年投入生产，疫苗将提供至多92个国家和地区。

法新社报道，阿斯利康研发的疫苗将经由“疫苗联盟”分发给57个国家和地区，诺瓦瓦克斯研发的疫苗可供给92个国家和地区。

“新疗法、新诊断、新疫苗问世时，我们太多次看到最脆弱国家排在队伍最后，”“疫苗联盟”主管塞思·伯克利说，“我们希望新冠疫苗与以往不同。如果疫情持续在全球蔓延且只有最富裕国家受到保护，作为整体的国际贸易、商业和社会将遭受重创。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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