新西兰总理说聚集性感染“或加剧”

新西兰总理杰辛达·阿德恩13日说，本国新冠疫情可能“进一步加剧”。最大城市奥克兰12日已报告聚集性感染病例17例。不少人担心，奥克兰可能会延长“封城”。

【“或进一步加剧”】

阿德恩13日发表电视讲话，提醒新冠病例可能增多。她说：“我们从应对新冠疫情的第一次经验中学到，一旦发现聚集性感染，它先加剧后放缓。”

新西兰11日报告新增4例本土新冠病例，来自奥克兰南郊同一个家庭。这一消息震惊全国，因为新西兰已3个多月没有出现本土病例。

新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德说，全国12日报告新增本土病例13例，全部关联11日报告的病例。奥克兰12日中午开始“封城”，为期3天，警方协助落实这一防疫举措。同时，医疗人员正加紧追踪感染源头、强化病毒检测。

布卢姆菲尔德说，新增病例包括一名就读于一所大型中学的学生。那所学校学生超3000人。

阿德恩说，新增病例感染源单一，且局限在奥克兰，这点让她受到鼓舞。“情况尽管严重，我们正以紧急、冷静且有条理的方式应对。”

【避免“盲目乐观”】

布卢姆菲尔德告诉新西兰电视台，政府正紧急寻找病毒传播的所有可能路径。“我们希望尽快查清疫情规模有多大，因而一直在检测所有工作场所和家庭中的密切接触者、偶然接触者。”

布卢姆菲尔德认为，奥克兰是否延长“封城”取决于调查人员接下来24小时的发现。现在谈是否延长“为时尚早”，“我们明天会有多得多的信息”。

最新一批聚集性感染病例包括奥克兰一间进口食品冷库一名男性职员。但布卢姆菲尔德认为，本次疫情由跨境货运输入只是“一种可能性”且可能性不大，但是“我们必须予以排除”。另一调查方向关注病毒是否来自人员入境后接受隔离的场所。

新冠疫情暴发后，新西兰年初便采取严格防疫措施，得以较早控制疫情。这一人口500万的国家迄今只有22例新冠病亡病例。新西兰卫生部门过去几周一直提醒民众不要“盲目乐观”。

布卢姆菲尔德说，一些人对于病例重现感到惊讶，但卫生部门一直认为病毒可能卷土重来。“上周我讨论过疫情何时再来，而不是是否会来。”（陈丹）（新华社专特稿）

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