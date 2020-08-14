商务部：中国仍是大多数跨国公司主要投资目的地

人民网北京8月13日电 （栗翘楚）“今年以来，新冠肺炎疫情对外贸发展造成了巨大冲击，近期有一些国家专门向自己的企业提供“搬家费”，帮助他们转移产业链，在此背景下，中国会采取怎样的措施提升在华投资外企的信心？”

面对现场记者提出的问题，商务部外国投资管理司司长宗长青在今天国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，近几年，受中美经贸摩擦以及要素成本上升等因素的影响，我国已经有一些劳动密集型产业陆续向东南亚等地区转移。一些企业基于要素成本、贸易环境、供应链稳定等方面的考虑，调整产业布局和全球资源配置，多属正常的市场行为。同时，我们也注意到，个别国家和地区为全球产业链供应链调整有政府干预过度泛化的迹象，少数政客甚至鼓吹产业链“去中国化”。

“尽管如此，我们更应看到，中国仍是大多数跨国公司主要的投资目的地。特别是今年以来我国疫情防控取得战略性成果，经济增长由降转升，使包括外资企业在内的各类企业复工复产情况好于全球，更加坚定了外商投资中国的预期和信心。”宗长青说。

据商务部统计，今年1-7月，外商在华新设企业18838家，其中日本在华新设企业415家，美国860家，韩国849家，新加坡584家，英国296家，德国245家。这些数据充分证明了中国市场的吸引力。

宗长青表示，总体看，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国超大市场规模的强大磁吸力没有变，我国在产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有变，我国持续扩大开放、持续优化营商环境的目标没有变，大多数跨国公司持续看好中国、在中国长期经营发展的战略没有变，我们有信心做好全年稳外资工作。

(责编：张信凤、燕勐)