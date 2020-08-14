原标题：频提“切断经费” 特朗普就秋季返校再施压

美国总统唐纳德·特朗普12日重申让学生秋季返校上课的立场，施压国会切断那些“不听话”学校的经费。

【再施压】

特朗普当天在白宫与部分学生家长、教师和医生座谈时说，学生应该每个工作日都返校上课。按美联社说法，与会家长、教师和医生支持学生秋季全数重返课堂。

“线上（教学）不如在教室上课效果好，”特朗普说，“线上（教学和线下教学）不是一回事。”

特朗普把返校上课视作重启美国经济的优先要务之一，认为学生重返课堂家长才能重返工作岗位。这一立场得到副总统迈克·彭斯和教育部长贝齐·德沃斯力挺。

美国国会共和党人和民主党人正就新一轮新冠纾困措施争执不下。特朗普先前认为，如果当地学校不重开，国会给予教育领域的拨款应该转而拨给家长，以便他们诉诸其他教育选项。他12日说，希望国会拨款“跟着学生走”。

【遭抵制】

特朗普12日在记者会上说，联邦政府将向全美学区发放1.25亿只可重复使用的口罩，同时准备派遣美国疾病控制和预防中心工作组进驻学校协助安全复课。

特朗普执意让学生秋季返校遭到不少学区抵制。

路透社报道，由于新冠疫情持续蔓延，全美大部分大型公立学区打算秋季继续让学生上网课，纽约市学校打算让线上和线下学习相结合。

美国是全球新冠疫情最严重国家。根据美国约翰斯·霍普金斯大学最新疫情数据，美国累计确诊病例接近519.2万例，死亡病例超过16.5万例。（闫洁）（新华社专特稿）

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