留学中国  促进交流

2009年，克里斯蒂娜·金在北京街头留影。

资料图片

山东科瑞石油装备有限公司巴西子公司在里约热内卢参与建设的天然气处理厂项目。

山东科瑞石油装备有限公司巴西子公司供图

2020年6月，巴塔雷洛·洛伦佐作为毕业生代表在重庆大学2020届研究生毕业典礼上发言。

资料图片

2020年6月，伊瓦娜·托多罗维奇（右二）身穿毕业服，与同学在教学楼前留影。

资料图片

博大精深的语言文化，日新月异的社会发展，让很多外国学生选择到中国留学。在中国的学习和生活让他们收获颇丰，他们中的一些人选择留下，一些人回国后从事与中国交流合作的工作

“三国热”让我成为知名主持人

（泰国）巴威·唐他威素

2008年本科毕业后，我在泰国从事体育新闻报道工作。起初萌生学习中文的念头，是为了观看中国电视台播放的体育赛事。在学习汉语的过程中，我对中国丰富多彩的文化和风土人情产生了浓厚兴趣，萌发了去中国留学的愿望。

2010年，因报道广州亚运会，我第一次踏上了中国的土地。当时，我只能说一点很基础的中文，但当地民众都很乐于与我交流。广州之行坚定了我留学中国的决心。回国后，我辞去工作，并于2011年赴北京语言大学就读。

留学期间，我去了中国很多城市。中国各地日新月异的发展、生机勃勃的氛围给我留下了深刻印象。有一年暑假，我乘火车前往深圳，那里现代化的城市景观、高比例的创新型企业让我惊叹。作为中国改革开放的成功缩影，深圳之行让我对中国的发展历程有了更加直观的认识。

在泰国，中文人才十分抢手。学成回国后，我很快就应聘到泰国3台担任记者。2017年，泰国3台播出中国电视剧《三国》（2010年版），并配套制作了一档特别节目。由于我对中国文化有一定了解，电视台指定我来主持这档节目。我们每期都邀请嘉宾，讲述有关三国的故事，帮助观众对当时的历史背景有更多了解。电视剧的播出在泰国引发了一轮“三国热”，我也因为这档配套节目开始小有名气。

随着泰中关系日益紧密，泰国民众渴望更多了解中国。现在，泰国3台有关泰中关系的新闻大部分由我负责。泰国PPTV36台也找到我，让我负责制作《泰中一家亲》节目，内容涵盖有关两国交流合作以及中国发展的故事等。

新冠肺炎疫情防控期间，泰中两国相互支持、合作抗疫，生动诠释了两国人民的深情厚谊。泰国总理巴育录制“泰中团结，一起加油”的视频，泰国政府和社会各界也积极向中方捐赠口罩、医用手套、防护服等抗疫物资。随着疫情防控形势的变化，中国也向泰国捐赠物资，还多次与我们的医务人员举行视频会议，交流抗疫经验。作为新闻从业人员，我见证了两国亲如一家、共克时艰的深厚情谊。

当前，中国疫情防控形势平稳，经济运行基本恢复。我相信中国经济将很快恢复活力，也希望泰国能与中国在共建“一带一路”框架下进一步加强合作，为当地民众带来更多发展机遇。

今年是中国决战决胜脱贫攻坚的收官之年。改革开放40多年来，中国使8亿多贫困人口实现脱贫，这是非常了不起的成就。我正在筹备制作有关中国减贫的节目，希望能为泰国提供借鉴。

我也希望自己未来能继续作为泰中友好交往的民间使者，通过媒体交流不断拉近两国民众的距离。

（作者为泰国3台、PPTV36台主持人，本报驻泰国记者林芮采访整理）

为促进意中交流搭建桥梁

（意大利）巴塔雷洛·洛伦佐

我的中文名字是卜洛仁，朋友们喜欢叫我“老卜”。中学时期，我曾学习中国武术，被武术背后蕴含的中国文化所吸引。本科毕业后，我获得米兰国立大学孔子学院的奖学金，于2014年来到重庆大学继续学习汉语。

我很喜爱重庆这座城市。当地民众性格热情直率，以开放的心态欢迎来自世界各地的朋友，让我感到包容和温暖。结束汉语学习后，我于2017年再次进入重庆大学读书，现已获得工商管理专业硕士学位。在此期间，我几乎走遍了重庆每一个角落，也学会了不少当地方言。

今年是我在中国生活的第六年。几年来，我看到了一个立体真实的中国，也更加喜欢这个国家。最让我印象深刻的，是中国在脱贫攻坚方面所做出的努力。长期以来，为帮助农村贫困人口脱贫致富，中国政府在贫困地区推广先进农业技术，提高农作物生产率，近几年还通过电商平台推动农产品销售。各项脱贫举措显示出中国政府全面建成小康社会的坚定决心，贫困地区人民的生活也因此得到改善。

新冠肺炎疫情防控期间，我一直留在重庆。我居住的小区实行了严格的封闭式管理，小区里的每一位保安、物业等工作人员都尽职尽责坚守岗位。这些普通人的坚守让我看到了中国人民众志成城、共克时艰的力量和信念，当地严格的防控措施也让我感到安心。得益于中国发达的电商服务，我足不出户就能进行生活必需品的采购，从未在日常生活方面遇到不便。

居家隔离期间，我密切关注中国疫情防控的最新进展。面对疫情挑战，中国政府始终把人民的生命安全和身体健康放在首位，在短时间内充分调配各种资源。各地医务人员驰援抗疫一线，火神山、雷神山医院“火速”建起，展现出中国强大的应急组织能力。起初，远在意大利的家人对我十分担心，每天都与我保持联系。看到中国在短时间内就遏制了疫情蔓延势头，他们完全打消了顾虑。

中国人常说“团结就是力量”。这正是疫情防控期间，意中两国守望相助的生动写照。在双方疫情防控最困难的时刻，意大利和中国都积极伸出援手，向对方捐赠口罩、防护服等抗疫物资。我的家乡瓦雷泽隶属于伦巴第大区，是意大利疫情最严重的地区之一。中方多次向意大利派出抗疫医疗专家组，他们提出的防控建议为我们的抗疫工作提供了有力支持。中国万里驰援，展现了负责任的大国担当，也将两国人民的心拉得更近。

近年来，意中两国在共建“一带一路”框架下的合作日益紧密。2019年3月，两国签署了政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。意大利在航空航天、生物技术与医药、环境保护技术等领域具有优势，两国经贸合作有着广阔前景。重庆在两国交往中发挥着独特作用，意大利在渝开设了总领事馆，中国意大利商会也在此设有办事处。多年来，我已深深融入重庆这座城市。我想留在重庆工作，为促进意中交流搭建桥梁。

（作者为重庆大学工商管理专业硕士研究生，本报驻意大利记者韩硕采访整理）

目睹中国疾病防控效率和实力

（波黑）伊瓦娜·托多罗维奇

2011年，我进入波黑巴尼亚卢卡大学医学院学习，毕业后一直在国内的医疗卫生领域工作。中国有较为先进的医疗技术和公共卫生领域管理经验。一直以来，我都向往来中国学习。在波黑总统的推荐下，2019年9月，我如愿进入清华大学攻读公共卫生硕士学位。在刚刚过去的6月，我顺利毕业，并荣幸地作为学生代表在毕业典礼上发言。

中国的学习经历让我收获颇丰。清华大学是世界知名学府，我在这里结交了很多良师益友。在提升专业知识的同时，我也感佩于中国同行勤奋专业、甘于奉献的精神。

今年1月放寒假后，我没有回国，打算利用这段时间更多感受中国文化。然而，突如其来的新冠肺炎疫情让我不得不留在学校。疫情防控期间， 中国政府迅速调动一切资源抗击疫情，并制定全面有效的防控措施，让我深刻感受到中国在国家治理体系方面的优势。中国民众团结一致，积极配合政府的各项措施，自觉佩戴口罩、居家隔离，保持社交距离等。每一个个体的力量汇聚在一起，形成了强大合力。

学校也制定了周密的防控方案，包括每天对学生检测体温、进行个人防护指导等，把我们的健康安全放在首位，让我倍感安心。与此同时，学校还开展在线学术课程和网络研讨，保障了正常学习进度。

作为公共卫生专业的学生，我每天关注中国的疫情防控发展态势。各地医护人员“逆行”奔赴抗疫一线，数座方舱医院在极短时间内建成……我目睹了中国在疾病防控方面的效率和实力。

中国在做好自身防疫工作的同时，还通过捐赠医疗物资、派遣抗疫医疗专家组等方式，与世界许多国家携手合作、共同抗疫，体现了负责任大国的担当。除捐赠物资外，中国在4月与波黑签署了卫生和医学科学领域合作谅解备忘录，为我们两国在疫中和疫后加强在卫生和疾病防控、医学教育和科研、传统中医药等领域的合作打下了政策基础。

疫情防控期间，我也尽己所能，多方联系自己在医疗行业积累的国际资源，筹集口罩、防护服等医疗物资。2月，我通过母校巴尼亚卢卡大学，为留校的清华学生募集到了一批口罩。波黑发生疫情后，我也在清华大学老师和同学的帮助下，为我的祖国筹措了一批个人防护物资。

毕业后，我入职深圳华大基因股份有限公司。我决定留在中国发展，是想继续学习中国在各领域的先进治理经验。我相信，在中国的学习、工作经历将帮助我未来更好地服务祖国波黑。我希望能帮助促进两国的医疗人员深化交流合作，为波黑公共医疗卫生事业的发展带来更多机遇。

（作者为深圳华大基因股份有限公司职员，本报驻意大利记者叶琦采访整理）

我对中国经济发展前景充满信心

（巴西）克里斯蒂娜·金

我与中国的缘分起始于高中时期。那时，我学习了中文入门课程，激发了对中国文化的兴趣。大学期间，我选择学习汉语言文学和经济学双学位。随着对中国文化的了解日益深入，我迫不及待地想去中国。经过努力，我成功申请到留学机会，在2009年和2010年分别前往华东师范大学和清华大学进行了一学期的交换学习。

在中国的学习时光是我最值得回味的经历之一。校园里整齐停放的自行车，美味实惠的街头小吃，热情友好的中国民众和充满活力的街区……一幕幕日常的生活场景，让我至今都记忆犹新。课余时间，我喜欢去北京的五道口地区。那里高校聚集，咖啡馆、餐厅和书店等服务设施齐全，文化氛围多元，我在那儿结识了很多朋友。

我曾游览多个城市，徜徉于中国各地的历史古迹和博物馆。无论是栩栩如生的兵马俑、巧夺天工的龙门石窟雕刻，还是精美的青铜器、瓷器、漆器等文物，都承载了中国深厚的文化积淀，让我为之着迷。近年来，中国各领域迅速发展，科技创新不断涌现。古老的历史文化和新兴事物相互交织，构成中国独特的风景。

在华留学经历让我与中国结下深厚感情。回国后，我一直寻找进入中国企业工作的机会。5年前，我如愿以偿，入职山东科瑞石油装备有限公司巴西子公司。中国同事面对困难积极进取、勇于尝试的精神深深感染着我，促使我在工作和生活中更积极地应对挑战。

新冠肺炎疫情防控期间，我一直与在中国的同事和朋友保持着密切联系，通过他们了解到中国和中国人民为疫情防控所做的巨大努力。中国的疫情防控措施效果显著，为其他国家提供了有益借鉴。

里约热内卢在3月发现确诊病例后，公司第一时间参照中国总部的经验，为员工进行防疫培训，要求员工佩戴口罩、保持社交距离，并加大了洗手液等消毒用品的供应。公司要求所有员工都尽量减少出差，从国外回来的同事需隔离两周。巴方员工充分理解和支持公司的举措，大家都自觉遵守规定，保证了员工的健康安全。

当前，中国经济运行基本恢复，为维护全球产业链供应链稳定、推动世界经济复苏注入强大动力。我对中国经济发展前景充满信心。近年来，巴中两国经贸往来密切，各领域合作日益深化。中国的投资对巴西提升基础设施建设和工业化发展水平具有重要意义。我所在的公司也参与了巴西石油基础设施的建设，我为此深感自豪。未来，我愿继续尽己所能，为推动巴中经贸合作作出贡献。

（作者为山东科瑞石油装备有限公司巴西子公司商务经理，本报驻巴西记者朱东君采访整理）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 17 版）

(责编：曹昆)